Monika Avsenik očara vse, ki ji prekrižajo pot

Monika Avsenik, vnukinja legendarnega Slavka Avsenika, je svojo glasbeno pot začela v narodnozabavni glasbi. Kalila se je ob očetu Gregorju Avseniku, izjemnem kitaristu in avtorju številnih pesmi, pa tudi ansamblu brata Saša Avsenika. Z njima je bila na več turnejah v Avstriji in Nemčiji. Pred osmimi leti je postala članica slovenske vokalne senzacije Perpetuum Jazzile, s katerimi nastopa še danes, v času epidemije pa jo je za country glasbo navdušil njen mož, prav tako znani glasbenik Anže Langus Petrovič, s katerim sta posnela nekaj duetov.

Monika se je odzvala povabilu avstrijske skupine Die Lungauer, kar je nov mejnik na njeni bogati glasbeni poti. FOTO: OSEBNI ARHIV

Pred šestimi leti je s simfoničnim orkestrom in Big Bandom RTV Slovenija nastopila na festivalu Poletna noč, še vedno je spremljevalna pevka v zasedbiin. Prelomno je bilo zanjo lansko leto, ko se je podala na samostojno glasbo pot, se predstavila na Festivalu Melodije morja in sonca, največja čast pa jo je doletela, ko jo je na svojo koncertno turnejo povabil slavni italijanski tenorist. Z njim je stala na kar petih odrih. Lansko pomlad pa se je očitno začela pisati še ena zgodba, ki veliko obeta. Takrat je Sašo Avsenik poklical znano salzburško oberkrainer zasedbo Die Lungauer, ki je nastopila na lanskem festivalu Avsenik, in jih povprašal: »Hej, Lungauerji, bi odigrali dve skladbi z mojo sestro Moniko na Avsenikovem festivalu?«

A takrat še nihče ni slutil, da bo to začetek glasbenega sodelovanja, ki bo preseglo številne meje. Die Lungauer je petčlanska glasbena skupina iz regije Lungau pri Salzburgu v Avstriji. Leta 2000 so začeli nastopati pod imenom Murtal Express, leta 2013 pa so se fantje preimenovali v skupino Die Lungauer. Člani so Peter Leitner, Christian Pfeifenberger, Thomas Oberreiter, Christian Pfeffer in Florian Fesl in so že večkrat nastopili tudi pri nas, in sicer na Graški Gori, pohvalijo se lahko z nagrado Oberkrainer Award (glasbeni oskar) leta 2017, nastopili so v legendarni oddaji Musikantenstadl, Wenn die Musi spielt, Oberkrainerfestu na Bledu, Woodstock der Blasmusik in seveda Festivalu Avsenik, kjer so se fantje avgusta lani prvič srečali z Moniko Avsenik ter v Begunjah zaigrali Avsenikov ganljivi valček Sanjam o domovini ter legendarno polko Teta s Hraš.

Lani je petkrat stala na odru in pela s slavnim tenoristom Andreo Bocellijem. FOTO: LUCA ROSSETTI

In vsem je bilo takoj jasno, da to ne sme biti zadnjič. Zdaj je sodelovanje dobilo konkreten zagon, saj so v četrtek zvečer premierno objavili ognjevito, poskočno polko z naslovom Dub, dub, du. Kot so zapisali člani skupine Die Lungauer, jih je Monika očarala s svojim izjemnim glasom, zato so veseli, da so glasbo tokrat obogatili prav z njo. Pesem sta za to priložnost ustvarila harmonikar zasedbe Christian in trobentač Peter, slednji je z Moniko posnel tudi glavni vokal. Polka je dobila videospot, šest fantov ga je z Moniko posnelo v Kranjski Gori.

Na snemanju se jim je v vlogi natakarja pridružil Monikin mlajši brat Primož Avsenik, ki se je po nekaj letih vrnil v domačo gostilno Avsenik, kjer skupaj z vodjo gostilne, bratom Alešem Avsenikom, skrbi, da družinska gostinska tradicija uspešno živi naprej. Monika in fantje pa se medtem pripravljajo, da bodo posneli še čustven valček z naslovom Die Sterne überm Elternhaus (Zvezde nad domom mojih staršev), ki govori o povezanosti z družino in občutku varnosti doma.