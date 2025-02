Mokra radost se nadaljuje. To je pesem, ki je nadaljevanje njihove največje uspešnice (VIDEO)

MI2 po petindvajsetih letih obujajo slavno in strastno zgodbo iz toplic. Pardon, iz term, v katerih se po četrt stoletja ponovno srečata protagonista skladbe Pojdi z menoj v toplice, tokrat v skladbi z naslovom Mokra radost. »Petindvajset let po tistem tednu, ki je spisal hit mojih toplic ...« se začne nova skladba, ki nemudoma pojasni, kam se Mi2 ozirajo v novi zgodbi. Le kdo se ne spomni najbolj znane termalne romance med mladenko, ki je prišla v toplice s svojo staro mamo, in bademajstrom, s katerim sta se zapletla v strastno enotedensko ljubezensko razmerje, ovekovečeno v eni od največjih uspešnic skupine Mi2. Junaka se povsem po naključju srečata na »kraju zločina«, skupaj stopita v savno in pričneta obujati spomine na tiste čase in obdobje, ki sta ga preživela vmes. Seveda med njima spet preskoči iskra, a sta eno popoldne in večer pač premalo, da bi med njima zanetila kak resnejši ogenj.