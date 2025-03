Mojster groze John Carpenter bo dobil svojo zvezdo

Ameriški režiser grozljivk John Carpenter, ki je posnel kultne klasike Noč čarovnic, Megla in Stvor, bo 3. aprila dobil zvezdo na hollywoodski aleji slavnih. Zvezda za 77-letnega Carpenterja bo na znamenitem pločniku na ulici Hollywood Boulevard 2806. po vrsti.

Ikonične grozljivke

Carpenter se je leta 1978 vpisal v filmsko zgodovino s šokantno Nočjo čarovnic. V filmu zamaskirani množični morilec Michael Myers na tiho pobija žrtve v izmišljenem mestecu Haddonfield. Tedaj še ne 20-letna Jamie Lee Curtis je v svoji prvi filmski vlogi igrala varuško, s prodornimi kriki v filmu pa si je prislužila vzdevek kraljica kričanja.

Jamie Lee Curtis si je z vlogami v franšizi Noč čarovnic prislužila vzdevek kraljica kričanja. FOTO: Dino De Laurentiis Corporation

Prizori umorov so bili prikazani presenetljivo nekrvavo, kar je dalo filmu še dodatno srhljivo noto. Film, ki je bil posnet za okoli 300.000 dolarjev, je zaslužil 70 milijonov in s tem postal najuspešnejši neodvisni film svojega časa. Sledilo je kar devet nadaljevanj, en (nepovezan) odvrtek in dve predelavi originalov; pri nekaterih je sodeloval kot producent, sicer pa je bil vedno omenjen kot avtor glavnih likov.

Leta 1980 je sledila grozljivka Megla, kjer je v ospredju maščevanje duhov ladijske posadke, ki je umrla v pristaniškem mestu; tudi Megla si je pozneje prislužila filmsko predelavo. Uspešen je bil tudi Carpenterjev apokaliptični akcijski spektakel Pobeg iz New Yorka (1981), medtem ko je znanstvenofantastična grozljivka Stvor (1982) naletela na mlačen odziv (prav tedaj se je predvajal tudi veliko bolj optimistični E. T. Vesoljček). A skozi leta je postala kultna klasika s širokim občinstvom, premislili pa so si tudi številni kritiki, ki Stvor zdaj uvrščajo med najboljše znanstvenofantastične filme in grozljivke vseh časov.

Neuničljivi morilec z masko Michael Myers iz Noči čarovnic FOTO: wikipedia

Za njegove filme so značilni minimalistična osvetlitev in fotografija, panoramski posnetki in uporaba steadicama oziroma stabilizatorja za filmske kamere pri prvoosebnih posnetkih in snemanju iz roke. Njegovi filmi so vplivali na generacije filmarjev, med katerimi so James Cameron, Quentin Tarantino, Guillermo del Toro, Bong Joon Ho, Danny Boyle in brata Duffer, če jih omenimo le nekaj.

Nekateri Carpenterjevi filmi so bili uspešni takoj, drugi so zasloveli šele leta pozneje.

Uporabljal lastno glasbo

Kot režiser je svojo zadnjo grozljivko Oddelek groze posnel leta 2010, še vedno pa ostaja dejaven kot producent, glasbenik in skladatelj filmske glasbe. Sin profesorja glasbe je skoraj za vse svoje filme prispeval glasbo, pri čemer je med prvimi sprejel sintesajzerje, s katerimi je lahko za malo denarja (v primerjavi s cenami orkestrov) posnel tako tankočutno napeto kot glasno bombastično spremljavo.

Utrinek iz Megle FOTO: Debra Hill productions

Glasbo je spisal tudi za grozljivko Noč čarovnic se konča (2022), pri kateri je sodeloval kot izvršni producent. Leto prej je izdal svoj tretji studijski album z naslovom Lost Themes III: Alive After Death. Njegovo filmsko ustvarjanje s klaviaturami je bilo tako vplivno, da ga številni sodobni elektronski glasbeniki, še posebno ustvarjalci sodobnega synthwava, postavljajo ob bok elektronskim pionirjem, kot so Vangelis, Giorgio Moroder in Tangerine Dream. Carpenter se navdušuje tudi nad stripi in videoigrami; pred časom je izjavil, da bi srčno rad sodeloval pri morebitni ekranizaciji vesoljske grozljivke Dead Space.

Kurt Russell v Stvoru FOTO: Universal Pictures

Njegovo zasebno življenje je videti precej bolj umirjeno od njegovih filmov. Po kratkem zakonu z igralko Adrienne Barbeau, ki je nastopila v Megli in Pobegu iz New Yorka in s katero ima edinega otroka, sina Codyja Carpenterja, se je leta 1990 poročil s producentko Sandy Hill, s katero je sodeloval pri večini novejših filmov in s katero sta še vedno skupaj. Pomembna ženska v njegovem življenju je bila tudi zdaj že pokojna producentka Debra Hill, s katero sta ustvarila večino njegovih ikoničnih filmov in junakov.