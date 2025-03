Mojster črno-belih tipk nocoj v Kazina Jazz Klubu

V Kazina Jazz Klubu na Kongresnem trgu 1 v Ljubljani se nocoj ob 20. uri predstavlja mojster črno-belih tipk Marko Črnčec, ki je eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov. Predvsem je dejaven na mednarodni džezovski sceni, saj je od leta 2020 redni član zasedbe odličnega ameriškega kitarista Jonathana Kreisberga. Redno tudi sodeluje z velikimi imeni džeza, kot so Mike Moreno, Billy Hart, Tivon Pennicott ter Wayne Escoferry. Njegov trio, v katerem bosta zaigrala še basist Philipp Zarfl ter bobnar Kristijan Krajnčan, zadnja leta, odkar se je Črnčec vrnil v domovino, uspešno koncertira po Sloveniji in Evropi.

Leta 2023 je bil na koncertu v Cukrarni posnet koncert tria, ki je lani izšel na novi zgoščenki Without Words – The Music of Mojmir Sepe, kjer je Črnčec predelal zimzelene uspešnice enega naših najpomembnejših skladateljev Mojmirja Sepeta. Seveda bodo poleg avtorskih skladb samih članov zaigrali tudi kakšno z nove plošče.

Kot posebna gostja se jim bo na odru pridružila Manca Fekonja, izvrstna mlada vokalistka, o kateri boste še veliko slišali. Je prejemnica zlate plakete ter prve nagrade na državnem tekmovanju TEMSIG 2023 in je že nastopila kot solistka Big Banda RTV Slovenija.