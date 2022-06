Moja obilna grška poroka prihaja še tretjič

Dvajset let mineva, odkar je na velika platna prišla zabavna romanca Moja obilna grška poroka in proti vsem pričakovanjem postala velikanski hit. Ob le skromnem proračunu pet milijonov je v blagajne namreč prinesla mastnih 350 milijonov, Nia Vardalos, ki je svojo življenjsko zgodbo prevedla v film, pa je prejela celo oskarjevsko nominacijo za originalni scenarij.

Tretje nadaljevanje se bo vrtelo okoli poroke Touline hčerke Paris.

Kljub temu da so hollywoodski agentje nad njim sprva vihali nos, ji zaloputnili vrata pred nosom in jo zaradi (očitno skrajno zmotne) ocene, da gre za ušiv scenarij brez filmskega potenciala, celo odstranili s seznama svojih varovancev. A je Vardalosovi zgodbo vendar uspelo prinesti do gledalcev, sprva v obliki gledališke igre, nato pa s podpori Rite Wilson in njenega moža Toma Hanksa, ki sta bila navdušena nad predstavo, še v filmskem formatu.

Preostalo pa je zgodovina, ki se nadaljuje še v sedanjost. V teh dneh so se v Atenah namreč že začele vrteti kamere tretjega filmskega nadaljevanja, pri katerem pa je Nia kot v originalu in nadaljevanju iz leta 2016 prevzela glavno vlogo in spisala scenarij ter tokrat sedla še na režijski stolček.

Oče umrl

Spomnimo. Prvotni film se vrti okoli samske Toule grških korenin, ne več rosno mlade, na katero vsiljivi, a skrbni in tradicionalni starši močno pritiskajo, naj si vendarle najde moža. Grka, kakopak. A se Toula zaljubi v ameriškega učitelja brez ene same kapljice grške krvi, ki ga njeni starši po vrsti kolobocij na koncu vendar sprejmejo.

Snemanje se je že začelo, tokrat so zgodbo iz Amerike prenesli v Grčijo. FOTO: Osebni Arhiv

V filmskem nadaljevanju imata Toula in Ian že najstniško hčer Paris, njun zakon pa se zaradi monotonije in rutine vsakdanjika znajde pred hudo preizkušnjo. V prihajajočem nadaljevanju pa naj bi se žarometi preusmerili na Paris in njeno poroko, kaj več o vsebini tretjega dela ni znanega. Vprašanje ostaja celo, kdo je Paris, ki ji bo kot v prejšnjem filmu glas in stas posodila Elena Kampouris, dokončno ukradel srce. Bo ženin Bennett v podobi Alexa Wolffa, v katerega je bila zaljubljena že v filmu iz leta 2016, ali ji je pot prekrižal kdo drug?

Prva klapa bi morala pasti že aprila lani, a jim je načrte prekrižala in zamaknila pandemija .

O zgodbi ni veliko znanega, razen da snemajo v Grčiji in da se je pred kamerami spet združila skoraj vsa poznana igralska zasedba. Toulo bo že v tretje upodobila Nia, moški njenih sanj in njen mož ostaja John Corbett, manjkala ne bo klepetava tetka Voula, ki jo je igrala Andrea Martin, v vlogi sestrične Nikki bomo spet videli Gio Carides in Joeyja Fatona kot bratranca Angela. Praznina bo zazevala le, ker svoje note tokrat ne bo dodal lani umrli Michael Constantine, ki je v prvih dveh filmih igral Toulinega ljubečega očeta.