Modrijani v živo prek spleta

Modrijani, ki so takole nastopili na koncertu Slovenskih novic Zažigamo Slovenijo aprila 2019, na velikonočni ponedeljek pripravljajo prvi letošnji koncert. FOTO: Marko Feist

Vse vstopnice pa bodo šle v žrebanje, Modrijani pa bodo nekoga od gledalcev nagradili z dvournim nastopom na zasebni zabavi.

Člani Ansambla Modrijani tako kot mnogi drugi glasbeniki zelo pogrešajo nastope in vse oboževalce, ki so v minulih 20 letih vedno stali pod ali pred njihovimi odri, kjer koli so nastopali. A žal je epidemija, ki nas spremlja, omejila tudi njih. Lani poleti so izvedli nekaj koncertov na prostem, vse v skladu s strogimi omejitvenimi ukrepi, letošnjega prvega, ki ga pripravljajo, bodo izvedli v živo, predvajali pa prek spleta.No, vsaj upajo, da bo to mogoče.ininterso se za težko pričakovani velikonočni koncert, ki ga bodo izvedli v Piranu, v živo na velikonočni ponedeljek, 5. aprila, pripravljali kar nekaj časa, saj je bilo treba glasilke ponovno spraviti v kondicijo, prav tako tudi inštrumente. In kje in kako bo mogoče koncert spremljati? Fantje pravijo, da prek spletne strani www.optimisti.si in na Telemachovem programu, torej prek Telemachove sheme na številki programa 13, kjer so tudi sicer vidni vsi spletni koncerti. Vse vstopnice bodo šle v žrebanje, Modrijani pa bodo nekoga od gledalcev, ki bo imel srečo, nagradili z dvournim nastopom na zasebni zabavi.»Koncert, ki smo ga poimenovali Vrača se pomlad, bo sestavljen iz zgodb in pesmi, ki jih od nas še niste slišali. In potrudili se bomo pričarati občutek, da smo si res blizu. Skupaj bomo zapeli in zaplesali ob najlepših narodno-zabavnih, ljudskih in zabavnih pesmih. Skratka, dogodek bo nepozaben, z veliko presenečenji in dobre glasbe,« pravi harmonikar in pevec Rok Švab, ki je tudi avtor najnovejšega valčka Modrijanov z naslovom Moje slovensko srce.Melodijo zanj je Rok napisal lani, ko je 15. aprila praznoval rojstni dan. Torej si je darilo za rojstni dan ustvaril in poklonil kar sam. Besedilo opeva ljubezen do naše domovine Slovenije in vseh njenih ljudi. »Vsak pa bo v pesmi zagotovo našel tudi svojo zgodbo. Melodija se mi je utrnila, ko sem se sprehajal s hčerkico. Porodila se mi je v glavi in hitro sem si jo posnel na telefon, da je do doma ne bi pozabil. Zamislil sem si tudi, o čem naj bi govorila, in dal besedilo spisati. Mislim, da je bila ta pesem kot neko darilo z neba, zato mi je še toliko bolj pri srcu,« pravi Rok, ki je za pesem naredil priredbo skupaj zModrijani pa valček poklanjajo tudi kot darilo ob skorajšnji 30-letnici samostojne Slovenije. Seveda so fantje za valček posneli tudi videospot, ki ga je posebno zanje režiral, v njem pa nastopata igralcater