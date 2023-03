Modrijani pojejo najlepše pesmi (VIDEO)

Valček z naslovom Najlepše pesmi se nas je res zelo dotaknil in nagovoril, saj so nas naše mame učile peti najlepše domače pesmi. Poleg mam pa še drugi družinski člani, tudi babice in dedki. Modrijani namreč vsi prihajamo iz glasbenih družin, kjer je bila vedno doma glasba,« pravijo Blaž in Rok Švab ter Peter in Franjo Oset, ki so valček, ki so ga izvajali Fantje z vseh vetrov, posneli na novo.

Avtor omenjene viže je v celoti Franc Pupis, ki so mu Modrijani neizmerno hvaležni, da jim je dovolil, da so pesem poustvarili. Sicer pa so omenjeni valček slišali vsi tisti, ki so se udeležili katerega od letošnjih koncertov Modrijani osebno. Za produkcijo je poskrbel Tadej Mihelič, za videospot pa Timi Krhlanko in Sergije Lugovski. Slednji se je pod glasbeni izdelek podpisal tudi kot režiser. Prizore so posneli v idiličnem okolju na Kopah.