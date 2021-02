Moči sta združila za Slovenske novice

Sodoben zvok, spevna melodija

Pojeta o vsebini

Veliko je bilo smeha, heca.

Glasba je jezik, ki ga razume vsak – gladi razlike med ljudmi in jih združuje, poskrbi, da nam srce veselo zaigra. In ker naš časopis letos praznuje že 30. rojstni dan, smo se odločili, da bomo to priložnost zaznamovali s pesmijo, pravo glasbeno poslastico, ki bo, upamo, prinesla veselje ne le v naše uredništvo, ampak tudi v domove vas, naših bralcev. Tako so se ta četrtek, v popolni tajnosti, zbrali v snemalnem studiu trije izjemni domači glasbeni ustvarjalci – mojster uspešnic, legenda domače glasbene sceneter mlada in nadarjena pevka in voditeljica Slovenskega pozdrava. Trojici je pesem uspelo posneti v dobre pol ure, v procesu ustvarjanja pa so vsi zelo uživali. »Snemanje je potekalo v prešernem vzdušju, veseli smo bili, da so ta teden sproščeni ukrepi in smo se kot kolegi videli po dolgem času,« nam je zaupal skladatelj pesmi in avtor aranžmaja Goran Šarac. Trojica se lep čas ni videla, saj so doma vsak s svojega konca – Goran iz Ljubljane, Vili s Primorske in Darja iz Celja.»Mi se imamo vedno super,« o soustvarjalcih, s katerima je posnel pesem za naš rojstni dan, pravi Goran Šarac. »Vesel sem, da sem bil s strani Slovenskih novic povabljen, da napišem glasbo za novi jingle. Vaš časopis spremljam od samega začetka in spomnim se tudi, kako je nastal. Tudi del mojega aktivnega življenja je bil zabeležen v njem. Zato mi je bilo v veselje, da ste se spomnili name,« dodaja. Pesem, s katero bodo Slovenske novice zaznamovale 30 let izhajanja, ostaja še skrivnost, nekaj podrobnosti pa nam je le uspelo izvedeti. Po skladateljevih besedah bo precej drugačna kot pesem Kakšne so danes Novice, ki je opevala naš časopis ob njegovih začetkih. »Zvok je sodoben, melodija je slovensko zveneča, takšna, da pritegne in gre hitro v uho. Vili Resnik je legenda slovenske glasbene scene, Darja Gajšek pa tako po videzu kot po načinu petja pooseblja slovensko in upamo, da bomo s to kombinacijo razveselili ušesa poslušalcev,« doda. Skupni projekt z Goranom in Darjo je navdušil tudi Vilija Resnika. »Res smo se imeli lepo. Vesel sem, ker je Goran Šarac napisal eno tako lepo, poskočno pesem, ki bo ljudem verjetno všeč. Z Darjo Gajšek sva se lepo ujela, čeprav sva druga generacija. Mislim, da je prav ta kombinacija mladosti in zrelosti zanimiva,« nam je zaupal starejši del pevskega dueta, legendarni Vili Resnik, in dodal, da si šteje v čast, da je bil povabljen zraven. »Ne vem, s čim sem si to zaslužil, ampak vabilo Slovenskih novic je bilo zame pravi šok. Zame je to vau, the best. Res sem bil vesel. Očitno nekaj pomeni: ali te imajo ljudje radi, pa so rekli, da bi bilo to zanimivo, ali pa si mogoče dober, tudi če poješ slovensko. Vesel sem, da sem sodeloval. Mislim, da smo naredili eno zelo pozitivno, veselo pesem,« je navdušen. »Pesem je, moram priznati, izjemno luštna, na prvo poslušanje, ko jo slišiš, ti gre v uho, in zdi se mi, da bo bralkam, bralcem in poslušalkam ter poslušalcem sedla v uho. Tako da se je bilo res luštno najprej srečati s skladbo, tudi kot ekipa smo se dobro ujeli, veliko je bilo heca, smeha. Vili Resnik je znan po tem, da je poln energije, od njega kar šprica pozitivna energija. Ves čas je za smeh in hec in je bilo prav luštno,« ima o sodelovanju same lepe besede tudi Darja. Dodaja, da so vse naredili v zelo kratkem času in da se je obema z Vilijem pesem »usedla na jezik«. »Seveda, Slovenske novice prebiram. Saj to je kultni časopis, kajne?« nam je pred slovesom polaskala pevka in voditeljica.Razen glasbe je nekaj posebnega tudi besedilo popevke, pod katero se je podpisala. Nastalo je v okviru reklamne kampanje, ki jo v sodelovanju z marketingom Dela pripravlja agencija Luna\TBWA pod vodstvom kreativnega direktorja. Vsebine vam za zdaj še ne bomo razkrili, namignemo pa vam lahko le, da je povezano z vsebino našega časopisa. Pesem boste lahko prvič slišali v aprilu, ko bomo začeli intenzivno proslavljati prihajajočo obletnico. V naslednjih tednih pa vas bomo odpeljali v zakulisje snemanja TV-spota.