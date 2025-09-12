SLOVENSKI FILM

Mladinsko-družinski film o odraščanju, prvi ljubezni in prijateljstvu

Mladinsko-družinski film Elvis Škorc režiserja Borisa Jurjaševiča s svetovno premiero v Nemčiji.
Fotografija: Maks Peštaj Zevnik v vlogi Elvisa, dobrosrčnega in naivnega fanta, ki verjame, da lahko s pomočjo kemije spremeni svet na bolje. FOTO: Bsf
Odpri galerijo
Maks Peštaj Zevnik v vlogi Elvisa, dobrosrčnega in naivnega fanta, ki verjame, da lahko s pomočjo kemije spremeni svet na bolje. FOTO: Bsf

STA, I. R.
12.09.2025 ob 05:20
STA, I. R.
12.09.2025 ob 05:20

Slovenski film Elvis Škorc režiserja Borisa Jurjaševiča bo svetovno premiero doživel na 30. mednarodnem filmskem festivalu za otroke in mlado občinstvo Schlingel, ki bo v nemškem Chemnitzu potekal od 27. septembra do 4. oktobra. Po režiserjevih besedah gre za mladinski film o odraščanju, odnosih z vrstniki ter starši, prvi ljubezni in prijateljstvu.

V ospredju filma je štirinajstletni fant Elvis, ki ga svet ne razume. Strastno ga zanimata kemija in stripi, srce pa mu bije za dekle v šoli Hano. Njegovo življenje se popolnoma obrne na glavo, ko se njegovi starši ločijo, on pa ostane v skupnem gospodinjstvu z mamo, mlajšo sestro in babico. Družinski pretresi dosežejo vrhunec z novico, da je mama ponovno noseča, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

Scenarij je po istoimenskem romanu napisala mladinska pisateljica in scenaristka Janja Vidmar. FOTO: Črt Piksi
Scenarij je po istoimenskem romanu napisala mladinska pisateljica in scenaristka Janja Vidmar. FOTO: Črt Piksi

Celovečerni mladinsko-družinski film Elvis Škorc na humoren način razkriva zapleten svet fanta, ki že od malega sanja, da bo postal izumitelj. Elvis išče svoje mesto v razdeljeni družini in med šolskimi klopmi, kjer je pogosto tarča vrstniškega nasilja. Počasi odrašča in spoznava, kaj v življenju resnično šteje.

Zgodba o simpatičnem junaku

Scenarij je po istoimenskem romanu napisala mladinska pisateljica in scenaristka Janja Vidmar. »Mladi gledalci se bodo v Elvisovi zgodbi zlahka prepoznali, starejši pa se bodo spomnili svojih lastnih mladostnih izzivov,« so besede režiserja povzeli pri SFC.

S snemanja FOTO: Bsf
S snemanja FOTO: Bsf

Jurjaševič je film opisal kot zgodbo o simpatičnem junaku, ki išče svoje mesto v družini in med vrstniki. »Današnja mladina je povsem drugačna, imajo druge interese in zdijo se mi precej zrelejši. Igralci našega filma so čudoviti – z njimi se lahko pogovarjaš kot z odraslimi. Sodelujemo kot enakovredni partnerji,« je dodal.

V filmu je glavno vlogo odigral Maks Peštaj Zevnik, po čigar besedah je Elvis »zelo dobrosrčen in naiven fant, ki verjame, da lahko s pomočjo kemije spremeni svet na bolje«. Ostale otroške vloge zasedajo tudi Frida Bratuš, Kiara Kenig, Til Pučko, Arne Duhovnik in Peter Perme. V vlogi mame je nastopila Iva Krajnc Bagola, vlogi očeta pa Matej Puc. Elvisovo babico igra Zvezdana Mlakar, vloga učitelja je pripadla Marku Mandiču.

Elvis išče svoje mesto v razdeljeni družini in med šolskimi klopmi. FOTO: Bsf
Elvis išče svoje mesto v razdeljeni družini in med šolskimi klopmi. FOTO: Bsf

Celovečerni mladinsko-družinski film Elvis Škorc na humoren način razkriva zapleten svet fanta.

Pri filmu so sodelovali direktor filma Matija Kozamernik, direktor fotografije Alexandr Šurkala iz Slovaške, scenograf filma je Niko Novak, oblikovalka maske Eva Uršič, kostumografinja Polonca Valentinčič, skladatelj Janez Dovč, montažer Jurij Moškon, snemalec zvoka Miha Rudolf in oblikovalec zvoka Julij Zornik. Producent filma je Radovan Mišić iz produkcijske hiše Fabula. Nastal je s finančno podporo SFC v sodelovanju s Filmskim studiem Viba film, koproducent je RTV Slovenija.

Slovensko občinstvo si bo film v kinematografih lahko ogledalo od druge polovice oktobra, svetovna premiera pa bo 3. oktobra.

