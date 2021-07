Mladi korenjaki opaženi z nekdanjo miss bikini

Za še bolj vroče prizore je poskrbela Tjaša Kelhar.

Mladi korenjaki so videospot za novo skladbo Hladna kot špricar posneli v Celju. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Hladna kot špricar je naslov najnovejše skladbe, ki jo izvajajo simpatični mladeniči iz Šentjurja in okolice, ki že 15 let nastopajo pod imenom Mladi korenjaki. No, pravzaprav ravno zdaj stopajo v petnajsto leto delovanja. Skladba je več kot primerna za vroče poletne dni, zlasti pa mlajšo generacijo in vse njihove oboževalce.Ne smemo namreč pozabiti, da te ob poslušanju in gledanju videospota njihova energija ter kakšen zapeljiv pogled res prevzameta. Za še bolj vroč videospot pa je poskrbela, nekdanja miss bikini. In ko poslušamo, kaj mladeniči pojejo, se nam zazdi, da imajo, poleg hladnega špricarja, radi tudi vroča dekleta, ki so pripravljena na akcijo in žur. Brez takšnih pa bi bilo, roko na srce, vzdušje na njihovih nastopih in zabavah kar malo dolgočasno.Melodijo in aranžma za skladbo je napisal basist in dolgoletni član Mladih korenjakov, pod besedilo pa se je podpisala priznana tekstopiska. »Skladba je precej drugačna od naših siceršnjih. Zveni malo bolj moderno, zabavno, hkrati pa je to še vedno narodno-zabavni oziroma oberkrain stil. Tisti, ki nas dobro poznate, veste, da smo zaljubljeni v oberkrain glasbo. Lahko bi rekli, da smo omenjeni ljubezni dodali svoje občutke, čustva, prav omenjeni glasbi pa tudi nekaj svežine,« povedo mladeniči. V ansamblu so ob harmonikarjuzbrani še trobentar, že omenjeni basist Tilen Kočevar, kitaristin klarinetistSeveda so za najnovejšo polko posneli tudi videospot, ki ga je ustvarila produkcija Pratnemer, za glasbeno produkcijo pa je poskrbeliz M-MEDia recording studia. Videospot so posneli v starem mestnem jedru Celja in prelepi kavarni/lounge baru na Šmartinskem jezeru.