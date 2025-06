Mladi korenjaki: oddani vsi, razen najmlajšega

Ansambel, ki že od leta 2006 polni odre z mladostno energijo, pristnim humorjem in odlično kvintetovsko glasbo, predstavlja novo glasbeno poslastico. Tokrat gre za polko z naslovom Sej bil bi nor, ki bo razvedrila vse, ki imajo kdaj dovolj pustih dni, in pogrela srca tistih, ki so kdaj srečali osebo, ob kateri se jim je pospešil srčni utrip.

»Besedilo govori o tistih dneh, ko se ti zdi, da se nič ne dogaja, potem pa nenadoma srečaš nekoga, ki ti zmeša glavo. Sej bil bi nor je polka o trenutku, ko razum odpove, srce začne razbijati po svoje in preprosto moraš povedati, kar ti leži na duši. Pesem na zabaven način združuje navdušenje, privlačnost in malo zdrave norčavosti. Je takšna, kot smo mi: sproščeni, zaletavi in včasih malo preveč iskreni,« o novi polki pravijo mladi glasbeniki, ki so večinoma že oddani.

»Med vajami in nastopi se pogosto pošalimo, da nas ni več veliko na trgu. Skoraj vsi smo oddani, dva sta že poročena, naš najmlajši in hkrati novi član, ki še ni polnoleten, pa še čaka tisto pravo, ob kateri mu bo zaigralo srce. Nam sicer najraje zaigra ob naših boljših polovicah, a kot vsak moški tudi mi kdaj pa kdaj opazimo kakšno lepo dekle in si mislimo, da je videti dobro. Pri dekletih nas najbolj očarata iskren nasmeh in sproščenost, še posebej pa nas prevzame, če znajo plesati polko in uživajo v slovenski glasbi, saj je ta velik del nas in našega vsakdana,« še pravijo fantje.