Mladi ekipi zlata rola (FOTO)

V minulih dneh je Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev v kinu Cineplexx Ljubljana Rudnik podelila prvo zlato rolo domači uspešnici Gepack. Komedija s primesmi kriminalke in romance si je prestižno priznanje prislužila za preseženo mejo 25.000 gledalcev, najnovejši rezultati gledanosti pa razkrivajo, da si je film sicer ogledalo več kot 35.000 ljudi. Ob tem je režiser in predsednik ZDSFU Klemen Dvornik ustvarjalcem čestital za izjemne dosežke in jim zaželel, da osvojijo še več zlatih rol. Ob predaji zlate role je še poudaril, da je Gepack poseben film, ki je v nenavadnih okoliščinah nastal z veliko mero entuziazma. »Še posebno me je navdušila igra. Zares veliko mladih obrazov in mladih talentov. Ekipi želim še naslednjo in naslednjo zlato rolo, da si bo ta film ogledalo čim več Slovencev,« je še dejal Dvornik. Filmski ustvarjalci so ob doseženem uspehu izrazili, da čutijo globoko hvaležnost in se na tej točki še ne zavedajo povsem, kaj so dosegli. Kot pravi režiser in scenarist Žiga Kukovič, je ogromen dosežek že dejstvo, da so film sploh posneli: »Iskreno nas bolj kot število gledalcev pogrejejo njihovi pozitivni komentarji. Ne samo, da smo med snemanjem postali boljši filmarji, ampak smo skozi celoten proces postali večji ljudje. Hvala vsem, ki gledate naš film.« Ljudi je v kino povabil tudi igralec Matjaž Javšnik, ki ima manjšo vlogo, sodeloval pa je tudi kot koproducent in v prvi vrsti mentor mladi ekipi, za katero meni, da je lahko upravičeno ponosna nase. »Ko je Žiga začel ta projekt, o filmu ni vedel absolutno nič. Izobrazil se je o vseh procesih filmskega ustvarjanja in danes je realiziran umetnik. Da pa je filmar, dokazuje prva zlata rola, ki ji bo po mojem mnenju kmalu sledila še druga. Ljudi tako vabimo v kino, zapomnite si – v kinu nisi nikoli sam,« je poudaril Javšnik. Kot so ob začetku predvajanja filma v kinodvoranah sporočili iz ekipe, je bil Kukovič ob ideji o celovečernem filmu soočen s številnimi neuspelimi poskusi pridobitve zunanjega financiranja in pomoči ustaljenih produkcijskih kanalov. Zato se je z ekipo septembra 2022 podal v gverilsko produkcijo brez proračuna, ne vedoč, ali jo bodo dejansko tudi zaključili. Film je nastajal leto dni. »Nikoli nismo vedeli, ali ga bomo sploh posneli do konca, kaj šele, če ga bo kdo videl. Skočili smo na glavo v neznano, naše duše pa so se zabavale ob popolni svobodi ustvarjanja,« je povedal Kukovič, ki je podpisal tudi montažo.

Prvo rolo je ekipi podelil Klemen Dvornik, nanje pa je ponosen tudi Matjaž Javšnik.