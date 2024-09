Mladi asi so rasli z Avsenikovo glasbo

Za številne glasbenike je letošnje poletje zelo delovno. Pa ne le zaradi mnogih praznovanj in veselic, ampak tudi festivalov. Čeprav je teh manj kot minula leta, so se nekateri zadnje dni zgostili. Eden bolj obremenjenih je tudi ansambel Mladi asi, ki jim je Avsenikova glasba blizu od mladih nog. Mladi asi so sicer klasičen narodnozabavni kvintet, v katerem so moči združili harmonikar Nik Vozelj, ritem kitarist Tom Kladnik, baritonist Gašper Bizjak, trobentar Teodor Maurer, klarinetist Blaž Markošek, pojeta pa Alen Krajnc in Nuša Zelenjak, ki se jim je pridružila letos. Fantje so iz Zasavja, ...