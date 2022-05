Mladi Aljaž pobira najvišje nagrade (FOTO)

Ker pravijo, da na mladih svet stoji, je prav, da občasno predstavimo uspešne posameznike, kakršen je tudi Aljaž Mauko iz Gorenjske, natančneje s Posavca oziroma Podnarta v občini Radovljica, ki si je z diatonično harmoniko priigral že na desetine nagrad, priznanj in plaket. Njegovi domači se še dobro spomnijo decembra pred osmimi leti, ko je imel Aljaž prvo uradno učno uro s harmoniko. Slednjo mu je podaril nono Silvan, vse od takrat pa se od instrumenta ni več ločil. Pri tem so ga izdatno podpirali domači.

Tudi Aljažev mentor Matjaž Kokalj z Ovsiš pri Podnartu, svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko v kategoriji od 13 do 18 let iz leta 2000, ima za to, da je danes eden najuspešnejših harmonikarjev na Gorenjskem, veliko zaslug. Med vzorniki Aljaž omeni Slavka Avsenika, Zorana Lupinca, prijatelja Luko Mlakarja in seveda mentorja Kokalja.

Pred tremi leti na Jezerskem, v družbi prijateljev Luke Mlakarja in Gašperja Komaca

Mladi harmonikar se je prvega tekmovanja s harmoniko udeležil že po dobrem letu in pol igranja in na takratnem 25. Gorenjskem prvenstvu harmonikarjev v Besnici zasedel deveto mesto. Od takrat je šla njegova pot le še navzgor in na skoraj vsakem tekmovanju je dosegel višji rezultat.

Leta 2017, na 26. Gorenjskem prvenstvu harmonikarjev v Besnici, je bil drugi v svoji starostni skupini do 11 let, leta 2018 je na tem prvenstvu že postal gorenjski prvak do 12 let. Istega leta je osvojil tudi 3. mesto na tekmovanju v igranju na diatonično harmoniko Alpe Adria v Avstriji, srebrno priznanje na 38. Zlati harmoniki Ljubečna ter še eno srebrno na regijskem tekmovanju Gorenjske in osrednje Slovenije v Škofji Loki.

Tudi leta 2019 je bilo zanj uspešno, saj je prejel zlato priznanje na 13. mednarodnem tekmovanju harmonikarjev za nagrado avsenik in pristal na drugem mestu v svoji starostni skupini, prav tako je prejel zlato priznanje na 5. državnem tekmovanju v igranju na diatonično harmoniko za nagrado Cirila Demiana, kot eden najmlajših pa se je udeležil tudi svetovnega prvenstva na avstrijskem Štajerskem ter postal absolutni zmagovalec 15. mednarodnega tekmovanja v igranju na diatonično harmoniko za pokal Rutar. Na evropskem prvenstvu je v igranju na diatonično harmoniko v Italiji zasedel tretje mesto.

Aljaž Mauko z mentorjem Matjažem Kokaljem pred dvema letoma v Begunjah

Tudi v koronskem letu 2020 je na 14. mednarodnem tekmovanju za nagrado avsenik prejel zlato priznanje, na 6. državnem tekmovanju na diatonično harmoniko pa postal državni prvak v kategoriji rojenih med letoma 2007 in 2008. Precej pestro je bilo tudi minulo leto, ki se je za Aljaža začelo na 15. mednarodnem srečanju harmonikarjev 2021 na tekmovanju PannoniAccordion v Murski Soboti, ki pa je zaradi epidemije potekalo virtualno. Na njem je znova zasedel prvo mesto, drugi v svoji kategoriji in tretji med vsemi tekmovalci pa je bil na 29. Zlati voščenki Besnica 2021.

Prek spleta se je udeležil tudi svetovnega prvenstva v Kanadi, kjer je v svoji kategoriji zasedel prvo mesto in tretje v skupni razvrstitvi. Na 7. državnem prvenstvu, ki je bilo lani na Ravnah na Koroškem, je v kategoriji tradicionalnih skladb prav tako zasedel prvo mesto. Za Aljaža se je uspešno začelo tudi letošnje leto, saj si je na 15. mednarodnem tekmovanju za nagrado avsenik znova priigral zlato priznanje, od 26. do 28. maja pa ga čaka še 12. mednarodno tekmovanje za diatonično harmoniko v Termah Olimia, ki ga prireja Zveza diatonične harmonike Slovenije.

Ne le na raznih tekmovanjih, Aljaž rad raztegne meh svoje harmonike tudi ob drugih priložnostih, denimo praznovanjih, pogosto nastopa v šoli, pa tudi na gasilskih veselicah. Igral je že na Mošenjskih dnevih, na prireditvi Planinskega društva Križe ter novoletnem koncertu Luke Mlakarja na Brezjah. Udeležil se je tudi prireditve mladih glasbenikov prijatelja Gašperja Štajnarja, Slakovega koncerta v Železnikih, igral je na 10-letnici Atletskega kluba Radovljica in najrazličnejših drugih dogodkih.

In čeprav se zdi, da ob učenju in igranju harmonike že skoraj nima več prostega časa, ga vendarle najde nekaj tudi za igranje tenisa, ki ga igra in trenira pri Teniškem klubu Radovljica.