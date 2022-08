Mladega slovenskega pevca prevzele Benetke (FOTO)

»Prevzela me je mistična podoba mesta, zaradi katere sem se sredi veličastnih Benetk tudi izgubil,« se prvega obiska čarobnega mesta na vodi spominja mladi pevec Denis Trap. Tudi zaradi tega spomina je nastala njegova peta samostojna pesem A prima vista, Na prvi pogled, ki sta jo podpisala Dino Oblak kot avtor glasbe in njegov že večkrat nagrajeni oče Leon Oblak kot ustvarjalec besedila.

Videospot je mladi pevec posnel pod režijsko taktirko Jerneja Župevca, ki je sledil Denisovi zgodbi, povzeti po nepozabnih doživetjih ob prvem stiku s čudovito slikovitostjo beneške umetnosti, predihane skozi vsak korak, ki je mladega, vedno nasmejanega 19-letnega pevca, doma iz Skornega pri Šoštanju, vodil po poti dozdajšnje glasbene kariere. Denis Trap je poznan po izjemno interpretativno izraznem vokalu, ki ga izpopolnjuje na učnih urah solo petja.

Snemal je s skrivnostno lepotico. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Že od mladih nog živi z in za glasbo, kot sedemletni fant je v velenjski glasbeni šoli začel igrati klavir in z odliko zaključil nižjo glasbeno šolo, pozneje pa izobraževanje nadaljeval z učenjem igranja orgel. V osnovni šoli je začel prepevati v različnih pevskih zborih, pozneje se je pridružil Mešanemu pevskemu zboru Skorno, kjer zadnja leta s svojim znanjem pomaga pri vodenju. Leta 2019 je v Hrastniku s svojim nastopom tako navdušil žirijo in publiko na glasbenem tekmovanju Slovenska nota, da si je priboril zmago. Poleg glasbe obožuje tudi gledališče. Nastopal je že v muzikalu V vasi mojega dekleta ter Najlepše pesmi iz bistroja. Videli pa smo ga tudi že v slovenski nadaljevanki Srečno samski na televiziji.

Na vprašanje, ali je že oddan, ostaja skrivnosten, a je videospot, ki ga je posnel z neznano lepotico, precej zgovoren, posnetki pa naravnost čarobni. Zagotovo je Denis zaljubljen tudi v umetnost in tudi zato je že kot najstnik prvič obiskal Benetke, ki so ga povsem prevzele. Celo tako, da se je čisto zares izgubil v nepregledni množici turistov. A se je na koncu vse srečno razpletlo. Videospot za pesem A prima vista pa razkriva, kako zelo ga je to mesto očaralo.