Mlade Avsenike postregli z medenim zajtrkom

Čebelarska pesem je uradna himna Čebelarske zveze Slovenije.

Spoznali so tudi delo čebelarjev.

»Veliko mojih spominov na otroštvo sega na domači vrt, kjer je imel stari atapostavljen čebelnjak in v njem kar več panjev. Na ta način sem spoznal svet čebel, čebelarstva, hkrati pa občutil tudi prvi pik čebele,« smeje prizna, harmonikar in vodja Ansambla Saša Avsenika, ki je skladbo Čebelarska, ki sta jo ustvarila njegov stari ata Slavko in sin, besedilo pa je delo, z ansamblom posnel na novo, in to v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. Doslej je bila namreč skladba Čebelarska posneta le v godbeni oziroma zborovski verziji. Zdaj pa je dobila narodno-zabavni zven, česar je vesel tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije, ki je dejal: »Veseli nas, da sodelovanje nadaljujemo in nadgrajujemo z Ansamblom Saša Avsenika. Slovenci smo v marsičem edinstveni in prepoznavni doma in v svetu. In takšni sta zagotovo tako Avsenikova glasba kot kranjska čebela. Zato smo veseli, da lahko z obema ustvarjamo dobre zgodbe.«Seveda pa so člani Ansambla Saša Avsenika ob novem zvenu Čebelarske pesmi poskrbeli tudi za njeno vizualno podobo in posneli videospot. Posnetki so nastali v okoli Čebelarskega centra na Brdu pri Lukovici, kjer ima Čebelarska zveza Slovenije sedež, in na Jurčičevi domačiji na Muljavi. »Izjemno smo hvaležni vsem sodelujočim pri nastanku videospota, predvsem članom Kulturnega društva Josipa Jurčiča z Muljave, otroški folklorni skupini Iskraemeco Kranj, Zavodu Prijetno domače iz Ivančne Gorice ter konjarju Rajku Sinjurju z Rogačeve kmetije,« poudari Sašo Avsenik. Kot dodaja kitarist ansambla, pa je prav aktualno sodelovanja Ansambla Saša Avsenika in Čebelarske zveze Slovenije dokaz, da so se v obdobju koronavirusa stkale tudi nekatere pozitivne, povezovalne zgodbe. Ena od njih je gotovo Čebelarska pesem, ki je tudi uradna himna slovenskih čebelarjev. Čebelarska zveza Slovenije pa je s tem postala edina čebelarska zveza na svetu, ki ima svojo himno! V času snemanja kadrov za videospot pa so Sašo, Matic ter preostali člani ansamblainokušali medene dobrote, spoznali del učne poti o čebelarstvu, se srečali s čebelarjem in okusili tradicionalni slovenski medeni zajtrk.