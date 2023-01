Mlada pevka Zoya: 14-letnica s sladkorjem in strupom

Pod umetniškim imenom Zoya se skriva komaj 14-letna mladenka, ki obožuje umetnost v vseh zvrsteh in se, poleg petja, ukvarja tudi s plesom. Glasba jo spremlja že od mladih nog in lahko se pohvali, da je kljub rosnim letom stala na odru z izjemno pevko Marino Martensson in skupino Laibach. Njen prvi singel je v celoti ustvaril nadarjeni artist Oliver Rio, ki je poleg melodije in besedila pri skladbi sodeloval tudi kot producent.

Zoya je še najstnica. FOTO: SEBASTJAN PUST

V sodelovanju z Zoyo, ki je s svojim glasom in interpretacijo skladbi dodala svežino, je tokrat nastal projekt z mladostno energijo. Naslov Zoyinega prvenca je Sugar to Poison in je uvod v njeno glasbeno ustvarjanje. »Globoko sporočilo besedil, čuteča melodija in dovršena interpretacija glasbenikov so me pri pesmi povsem osvojili,« pravi mlada glasbenica, ki želi besedilom, ki danes polnijo njene dnevnike, podariti melodijo in aranžma, zato si bo prizadevala, da bo v nadaljnjem procesu še naprej odkrivala svoje globine ter poslušalcem ponujala kakovostno glasbo.

Skladba govori o razočaranju v ljubezni. FOTO: ŽIGA PELE

Pesem sicer pripoveduje o neuslišani ljubezni med mladostnikoma, ki se prvič srečujeta z razočaranjem. Zgodbo in občutke, ki jih Zoya podoživi v videospotu, je v kamero ujel Nino Denkovski s svojo snemalno ekipo Videomedia.