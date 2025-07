Mlada pevka Tali stopa na drugačno, drznejšo pot

Tali, ki je v preteklosti ustvarjala pod svojim pravim imenom, Natalija Krulec, z novim singlom Zakaj stopa na novo, nekoliko drznejšo pot. Na njej bo sledila tudi tistim svojim bolj bojevniškim vzgibom. Našla se je namreč v zgodbah starega kultnega ženskega rocka, pri čemer to najbolje pokaže z odlično priredbo skladbe Me and Bobby McGee Janis Joplin, ki je izšla pred nekaj tedni.

Prav s to skladbo se je Tali predstavila v oddaji Slovenija ima talent, sodelovala je na tekmovanju En big band išče tvoj talent in v zadnjih letih nastopala na različnih odrih ter sodelovala z mnogimi slovenskimi glasbeniki. Izdala je pet avtorskih skladb, ki so obarvane z veliko pozitivne energije in navdiha za ženske. Šesti singel pa je drugačen, saj predstavlja njen umetniški preporod.

»Z njim predstavljam sebe kot Tali – novo zgodbo in novo podobo, ki sem jo letos želela pokazati ljudem. V tej pesmi odkrivam Natalijo, ki sem jo do zdaj skrivala. Je začetek bolj drznega, bolj osebnega obdobja in vstop v rock vode, več drznosti, ki sem jo do sedaj prikazovala samo na akustičnih nastopih, zdaj pa želim to popeljati tudi čez svojo zgodbo – svoje pesmi.«