Mlada noč pevke iz Tuhinjske doline (VIDEO)

Manca Poljanšek je devetnajstletno dekle, ki prihaja iz Tuhinjske doline v občini Kamnik. Pred kratkim je končala srednjo vzgojiteljsko šolo, kmalu pa bo postala študentka pedagoške fakultete v Ljubljani. »Odraščam v kmečki družini, zato mi kakršno koli delo ni težko ali tuje, saj so me doma vzgojili tako, da če želiš v življenju nekaj imeti in si ustvariti, moraš za to trdo delati in do cilja priti sam,« pravi mlado dekle, ki jo od nekdaj privlači glasba, poje tako rekoč od mladih nog.

»Resneje pa se s petjem ukvarjam od jeseni 2020, torej skoraj tri leta. Takrat sem se tudi začela učiti solo petja. Petje me pomirja, spravi v dobro voljo in napolni z energijo,« pravi vzgojiteljica in pevka, ki je lani izdala svojo prvo avtorsko pesem z naslovom Kavica. A ta pesem še zdaleč ni tudi zadnja.

Decembra lani je izdala že drugo, z naslovom Kaj punce bi za božič?, julija letos pa je izšla že tretja z naslovom Noč je mlada še. »Besedila in melodije ustvarjam sama, prav tako sama izdelujem videospote, saj v tem resnično uživam. Vse pesmi lahko slišite na mojem kanalu na youtubu, kjer pa se skrivam pod imenom Manči,« nam še zaupa mlada Kamničanka, ki v življenju sledi svojim ciljem, ki si jih je zadala.

»Želim imeti poklic, v katerem bom poučevala in vzgajala mlajšo generacijo, poleg tega pa bi se še naprej rada ukvarjala tudi s slovensko glasbo, s katero želim širiti dobro voljo in pozitivno energijo, saj je res lepo videti ljudi, ki se smejejo, se zabavajo in se imajo tudi neizmerno radi,« nam še za konec pove mlada pevka.