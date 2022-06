Mizar spet pri nas, kultni Makedonci prihajajo v Orto bar

Skupina Mizar se po 16 letih vrača v Ljubljano, na Reko in v Zagreb, kjer bo predstavila šesti studijski album. Mizar je kultna makedonska skupina, ki je nastala leta 1981 v Skopju, gre pa za pionirje, ki so mračne zvoke pripeljali na prostore nekdanje skupne države. Edinstveni so tudi zato, ker uporabljajo izključno materni jezik, makedonščino, v svoj prepoznavni, temačni zvok z globokimi, moškimi vokali, zasnovanimi na cerkvenem ortodoksnem petju, pa vnašajo makedonsko etno tradicijo.

Zaradi edinstvenega avantgardnega zvoka in podobe, naklonjenosti pravoslavnim krščanskim tradicijam ter makedonski neodvisnosti so bili v nekdanjem socialističnem režimu na črnem seznamu. Kljub vsemu je skupina tudi v bivši državi dobila veliko medijske pozornosti ter več nastopov na nacionalnih televizijah v bivši skupni državi.

Status kultnega benda so si dokončno pridobili ob izidu istoimenskega albuma prvenca MIZAR, ki je izšel leta 1988, drugega so poimenovali Svjat Dreams, v letih 2004, 2007 in 2010 so izdali še tri albume, šestega pa najavili že leta 2020 s pesmijo Galeb. To je bil tudi začetek sodelovanja zasedbe s cenjenim makedonskim pesnikom in književnikom Tihomirjem Jančovskim, ki je napisal vsa besedila za šesti album.