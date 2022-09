Mišo Kontrec: Vsi kadri so bili uničeni. Katastrofa! (VIDEO)

Glasbenika Miša Kontreca se zagotovo vsi še kako dobro spominjamo kot del etno skupine Langa, prav tako smo ga lahko gledali v šovu Big Brother slavnih in Znan obraz ima svoj glas. Nekoč si je oder delil z bratom, zdaj pa svojo glasbeno pot nadaljuje s sinom Dominikom.

Z njim je pred leti v svet poslal skladbo Od Prekmurja do Balkana, tokrat pa sta posnela novo etno poslastico Ma voli ga. »Obstajajo glasbene družine in prave družine, midva s sinom pa sva oboje, kar je redkost. Izjemno ponosen sem na Dominika. Kot oče si ne bi mogel želeti boljšega sina,« pravi Mišo, ki je v celoti avtor pesmi. Čeprav je skladba energična, je njeno besedilo kritika trenutnega stanja v svetu in hkrati opomnik, kako enostavno in lepo je bilo nekoč življenje.

»Ma voli ga, če ti toliko da, ma boli ga, saj ni nič njegovega,« prepevata oče in sin ter skladbi prilagata tudi videospot, ki sta ga z ekipo posnela v Murski Soboti in na svoji domači prekmurski ravnici. Kot smo izvedeli, so morali videospot snemati kar dvakrat. »Nesla nas je nepazljivost. Za nami je bil že ves snemalni dan, ko smo ugotovili, da je bila na kameri ves čas drobna smet, ki je uničila vse kadre. Katastrofa. Organizirali smo nov snemalni dan in zadevo izpeljali do konca, tokrat s čisto kamero,« je še razkril Mišo.