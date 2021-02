Milekova in Gas spet skupaj

Tu ni mej, tu je vse dovoljeno, maske padejo ...

16 let je minilo od prvič izvedene skladbe Lahko me ljubiš.

V času praznika ljubezni ter ob prav posebnem osebnem jubileju, 10. februarja je napolnil 50 let,v svet pošilja predelavo ljubezenske skladbeLahko me ljubiš. Čustveni song je nastal že leta 2005, tokrat pa ga vsestranski glasbenik predstavlja v novi preobleki, v duetu z vokalistkoBesedilo s prav posebnim čustvenim nabojem je delo Rudolfa Gasa in novinarke. »V vsaki od besed je ujeta ljubezenska nota, ki postane še smiselnejša ob razdeljenem dialogu med ženskim in moškim principom. Tu ni mej, tu je vse dovoljeno, maske padejo ... Lahko me ljubiš, lahko me raniš, z mano si vse!« je svoje občutke strnil Rudolf Gas.Ljubezenski ples med dvema pa je opisala tudi Eva Hren: »Navdušena sem nad skladbo, melodijo, sodelovanjem in izdelkom, ki ga pošiljava v svet. Ljubezen je tista, ki premika meje, riše nasmehe, daje smisel ter boža naše duše. Tokrat košček ljubezni pošiljava med poslušalce.« Na vrsto pa pridejo tudi gledalci, saj bosta pesem predstavila še v videospotu.