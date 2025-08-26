Milan Petrovič polepšal počitnice mnogim otrokom, pozabili ga ne bodo nikoli (FOTO)

Nemalokrat se mu dogaja, da ga ljudje presenečenih in veselih obrazov na cesti ustavljajo, mu stiskajo roko in sprašujejo, ali je on tisti Milan Petrovič, ki je igral, pel in jih zabaval na zanje nepozabnih prvih žurkah. Spominjajo se teh in njega iz časov otroštva, ko so se udeleževali šole v naravi, kolonij ali drugih poletnih oddihov, največkrat ob morju. Takih srečanj in klepetov ob njih je Milan zelo vesel.

Začetki beat rocka

»Pred 30 leti je televizija z mano posnela video na plaži v Simonovem zalivu s pesmijo z naslovom Sklenimo roke okoli sveta. Bila je himna svetovnega festivala otrok v ZDA in besedilo zanjo je v slovenščini napisala prijateljica iz Maribora Metka Ravnjak Jauk. Na spotu je bilo posnetih precej radoživih otrok. Eden od njih me je pred kratkim poklical in povedal, da ima zdaj 44 let, ter me prosil za posnetek. Včasih se je pesem predvajala večkrat, a zdaj je ne slišim več, čeprav bi si prav v zdajšnjem času, ki je neprijazen in prav nezaslišano krut do nekaterih otrok, to zaslužila. Jaz jo zato na koncertih za otroke rad zapojem,« pravi slovenska rock legenda Petrovič.

Najlepši so začetki in verjetno se zato rad spominjam zlatih 60. let.

Njegova glasbena kariera se je začela v zgodnjih 60. letih v domačem Mariboru, kjer je kot pevec sodeloval z znamenito skupino Korali in pozneje Generacijo, ki sta na slovenski pop-rock sceni pogumno orali ledino. Z Generacijo je obredel tudi dobršen del Evrope.

»Bili smo prvi, ki smo začeli v Sloveniji tako imenovano beat rock manijo. Najlepši so začetki in verjetno se zato rad spominjam zlatih 60. let, ko mi je bila v mladosti pomembna samo glasba. Takrat sem sanjal z odprtimi očmi. To so bili na sceni zabavne glasbe res lepi časi, polni zanosa, poguma, brez zavisti, nevoščljivosti, kakšnih zakulisij, pa tudi zvez in metanja polen pod noge,« se spominja.

Od Maribora do Obale

Iz Maribora ga je leta 1976 glasbena pot ponesla na Obalo, kjer se je leta 1983 odločil, da bo kariero nadaljeval kot one-man band. Tako je za njim tudi že dobrih 40 let samostojne glasbene poti. Vsak njegov nastop se prelevi v zabavo. Igra na samostojnih koncertih, poslovnih, rojstnodnevnih ali kakšnih drugih zabavah, za naključne turiste v Piranu, študente na Pokljuki ali otroke na letovanjih oziroma na šoli v naravi. Program ima za vse vrste poslušalcev, nastopa po vsej Sloveniji in je izdal sedem samostojnih kaset ter tri zgoščenke.

1400 SKLADB je v njegovem repertoarju.

Po dobrih 50 letih kariere se lahko pohvali z repertoarjem kar 1400 skladb vseh glasbenih zvrsti, znan je predvsem po nastopih za najmlajše: »Prve nastope za otroke šol v naravi sem imel v 80. letih kot pevec in DJ v diskoteki v Simonovem zalivu. Bolj za zabavo sem se zavzel za te nastope, ko sem opazil, da – medtem ko starši sedijo – njihovi otroci skačejo, plešejo in se igrajo. Takrat sem se odločil, da bom vsak torek priredil program prav za otroke. Včasih je z mano nastopila Anika Horvat, ki je takrat imela šele 15 let, a že rutino za pravo predstavo.«

Zdaj tudi pozimi

Njegovo resno ukvarjanje z otroško populacijo se je nadaljevalo na Debelem rtiču. Tam je prirejal koncerte za odrasle, a se je ob premorih posvetil otrokom. Med gosti je bila takrat tudi Anita Ogulin. Ko je opazila, kako dobro jih animira, mu je predlagala nastope za otroke na Debelem rtiču skozi vse poletje.

Leta 1983 se je odločil, da bo kariero nadaljeval kot one-man band. FOTO: Osebni arhiv

»To je pomenilo šest izmen po 10 dni. Takrat se je začela moja otroška pot, ki me je vodila po vsej Sloveniji. Obiskoval sem od šol do počitniških domov za otroke od prvega do šestega razreda. Nastopov je bilo od leta 1994 ogromno in beležil sem število udeleženih otrok: tako sem do zdaj presegel številko 100.000.« V letošnjem poletju razveseljuje najmlajše in njihove starše v Poreču, Savudriji, Umagu in Strunjanu ter Piranu, med zimskimi počitnicami pa se obeta nepozabna zabava na Pokljuki. Za otroke pripravlja poseben program z naslovom Disco Balon Party. Otroke spodbuja k plesu, tekmujejo v napihovanju največjega balona, izbirajo naj plesalke in plesalce, prejmejo pa tudi nagrade, denimo, zgoščenke, knjige, devedeje.

In kakšno glasbo ima njegovo občinstvo najraje? »Najraje poslušajo disko glasbo, ki jo kombiniram s starimi in starejšimi hiti. Pomembno je, da je predvsem plesna. Sem spadajo tudi nove skladbe, ki jih otroci na moje presenečenje zelo dobro poznajo. Na koncu me po pravilu ne pustijo z odra.«

Ljudje ga na cesti ustavljajo in sprašujejo, ali je on tisti Milan Petrovič, ki je igral, pel in jih zabaval na zanje nepozabnih prvih otroških zabavah. FOTO: Osebni arhiv

Najbolj je znan po nastopih za šolarje. FOTO: Osebni arhiv

Leta 1983 se je odločil, da bo kariero nadaljeval kot one-man band. FOTO: Osebni arhiv

Z Milanom je nepozabno rajalo že več kot 100.000 otrok. FOTO: Osebni arhiv