Mihelič: Vso odgovornost za zadnje mesto LPS nosi ekipa RTV

Rezultati, ki so jih objavili po koncu Evrovizije, so razkrili, da je Slovenija zasedla zadnje mesto, saj je osvojila najmanj točk - le 15. Več o tem preberite tukaj. Veliko se je že pred nastopom pisalo o scenografiji, ki je bila po mnenju nekaterih zelo slaba, svoje pa so dodali še organizatorji, ki niso omogočili dviga disko krogle na strop, njenega vrtenja in luči, ki bi morali razsvetliti celo dvorano. Spet drugi kritiki so glavnemu vokalistu skupine LPS očitali, da svojega dela ni dobro opravil.

Ampak, ali je bil slovenski nastop res najslabši in kaj je razlog za vrsto slabih rezultatov v zadnji letih, smo vprašali enega največjih poznavalcec in ljubiteljev Evrovizije ter nekdanjega nastopajočega na evrovizijskem odru Tomaža Miheliča.

»Nehvaležno in nepravično je, da vso breme pade na izvajalca,« je neposreden Tomaž, ki Evrovizijo enači s športnim tekmovanjem, na katerega se pripravlja celotna ekipa. Za izvajalcem namreč stoji delegacija, ki odloča o marsičem. To so ljudje z nacionalnih televizij, ki so nosilci licence. »Kadar športnikom ne gre najbolje in več sezon zapored doživljajo nerazumljivo slabe rezultate, se trener ali selektor sam poslovi s te funkcije, ali pa kompetentni odbor odloča, če je treba zamenjati ekipo. To so Francozi naredili leta 2016 in od takrat naprej so vselej v ospredju in jim nihče ne zameri, če jim kdaj spodleti, kot jim je letos.«

}Mihelič, ki je dogajanje v Torinu cseh 14-dni spremljal v živo, je prepričan, da so najstniki izjemno talentirani, predvsem pa nič krivi za slabo uvrstitev. Meni, da morajo odgovornost prevzeti tisti, ki bi jih morali na ta velikanski zalogaj temeljito pripraviti. »In to od prvega dne, saj jim je bilo vendarle jasno, da so dobili pred sabo popolne začetnike, brez izkušenj in nujno bi jih bilo treba seznaniti, kako pustiti vtis pred kamerami. LPS so v zaodrju zelo simpatični najstniki, navihani, polni energije, ko pa pridejo pred kamero, skoraj otrpnejo in tega jim ne smemo zameriti, ker jim nihče ni povedal, kako očarati sogovornike.«

Težava slovenskih evrovizijskih nastopov je, da se ne znamo osredotočiti na zgodbo, ki ne pride sama od sebe, ampak jo je potrebno ustvariti, trdi Tomaž. »S Sestrami smo imeli zelo izdelano podobo, enako se je zgodilo tudi z Zalo in Gašperjem, če pa tega izvajalci sami ne prinesejo, pa je potem v rokah delegacije, da jo soustvari. V štirih mladeničih in mladenki so imeli odličen navdih, kako se najstniki odpravijo na maturantski ples. ... Iz tega bi se dalo narediti spektakel, žal pa so se naši bolj ukvarjali z rekvizitom, precej na prvo žogo, ker diska brez disko krogle očitno ni. Pa še ta se ni vrtela, da bi se dvorana spremenila v plesišče in gledalce na tribunah spodbudila k večji angažiranosti. To vselej dodatno podžge gledalce, da se osredotočijo na točko in ji namenijo več pozornosti.

Slovenci smo lahko zadovoljni že z nastopom na Evroviziji

Ta stavek je Mihelič slišal takoj po nastopu Slovenije iz ust nekoga iz ekipe. To ga je še dodatno razžalostilo: »Ni čudno, da so takšni rezultati, če odgovorni nastopajo s tako nonšalanco. Tisti, ki delajo za Evrovizijo, morajo Evrovizijo ljubiti in spoštovati, potem pa še živeti za to največje glasbeno tekmovanje na svetu. Pričakoval bi s strani odgovornih, da bi prevzeli svoj del krivde in s tem odrešili pogroma, ki se izvaja nad LPS. Morali bi dati izjavo za javnost in umiriti strasti, predvsem pa zaščititi mladino. Strašansko pogrešam Mišo Molk oziroma nekoga, ki bi imel to znanje in estetiko, ki jo premore ona. Ko je bila urednica in vodja delegacije, so bile zgodbe nastopajočih zanimive, rezultati ter odzivi pa večinoma zelo dobri.«

Nastop je nastop dijakov na zaključnem plesu

S temi besedami je Mihelič opisal nastop skupine LPS na evrovizijskem odru, ki so ga po njegovih besedah opravili čisto solidno. »So bile slabše izvedbe, ampak so se uvrstile v veliki finale, ker so imeli boljšo pesem, na primer Belgija in Češka. Filip je suvereno odpel glede na leta in izkušnje. Na kraj pameti mi ne pade, da bi jih javno blatil, kot to počnejo nekateri. Točke so dovolj zgovorno povedale, kaj si Evropa misli o letošnjem slovenskem izboru in zdaj je treba zavihati rokave, prevetriti ekipe in se pripraviti na zmago, ne zgolj sodelovanje. Imamo ogromno vrhunskih umetnic in umetnikov, ki bi lahko igrali vidno vlogo tudi za zmago,« še dodaja.