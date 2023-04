Miha išče partnerja, javite se in mu pišite

Miha Debevec, priznani virtuoz na diatonični harmoniki ter ustanovni član unikatnega in mednarodno priznanega dua Spopad harmonik, išče novega člana omenjenega dua. Sklenil ga je poiskati kar prek javne avdicije. Kdaj ta bo, je odvisno tudi od tega, koliko kandidatov se bo javilo in od kod. Spomnimo, da je edinstveni duo sestavljen iz diatonične ter klasične harmonike.

Ker Miha igra diatonično, išče resnega, zanesljivega in vrhunskega virtuoza na klasični. Prednost bodo imeli kandidati, ki torej igrajo klavirsko harmoniko, a se lahko javijo tudi tisti, ki obvladajo kromatično. Vsi zainteresirani, stari od 18 pa do 55 let, ki jih torej zanima kakovostno, inovativno in raznoliko glasbeno ustvarjanje v znanem duu harmonik, naj Mihi pišejo na elektronski naslov spopadharmonik@gmail.com.