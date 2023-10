Michael Caine se odpravlja v pokoj

Legendarni britanski igralec Michael Caine je pri 90 letih potrdil, da se po svojem zadnjem filmu umika iz igralstva. »Vedno govorim, da se bom upokojil. No, zdaj se bom,« je povedal za radijsko postajo BBC Radio 4. »Edine vloge, ki jih lahko dobim, so 90-letni moški. Ali morda 85-letniki,« se je pošalil. »Devetdesetletniki ne bodo dobili glavne vloge ... Za to imate mlade lepe fante in dekleta. Zato sem pomislil, da bi lahko tudi odšel,« je dodal.

V filmu Orel je pristal (1976) FOTO: Paramount

Dokončno slovo

Caine je že večkrat napovedal upokojitev, a si je nato vedno premislil. Nazadnje je zaigral v letošnjem filmu Veliki ubežnik (The Great Escaper), v katerem igra vojnega veterana, ki pobegne iz doma upokojencev, da bi se lahko udeležil praznovanja 70. obletnice zavezniškega izkrcanja v Normandiji med drugo svetovno vojno. Vlogo je trikrat zavrnil, preden jo je sprejel, nakar je zanjo prejel odlične kritike. »Kaj naj naredim, da bom to presegel?« se je vprašal v intervjuju na Radiu 4. Cainova soigralka v filmu Glenda Jackson je umrla junija letos po koncu snemanja.

Caine je v skoraj osmih desetletjih igralske kariere nastopil v več kot 160 filmih. Kultni filmi, kot so Italijanska misija, Strogo zaupno Ipcress, Alfie, Ubijte Carterja in vojni ep Zulu, so mu v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja prinesli svetovno slavo. V starosti je med drugim blestel kot Batmanov zvesti pomočnik in butler Alfred v batmanovski trilogiji Vitez teme. Caine je dvakrat prejel oskarja za najboljšo stransko vlogo, in sicer za Hannah in njeni sestri (1986) ter Hišni red (1999), poleg tega je dobil tri zlate globuse in priznanje ameriškega igralskega združenja SAG. Poleg Jacka Nicholsona je edini igralec, ki je bil nominiran za oskarja pet desetletij zapored. Leta 2000 je prejel bafto za življenjsko delo, britanska kraljica Elizabeta II. pa mu je podelila viteški naziv.

Kultni igralec

Michael Caine velja za britansko kulturno ikono, pri čemer je bil vedno ponosen na svoje delavske korenine. V pop kulturo šestdesetih let je prinesel britansko skuliranost, pri čemer skoraj nikoli ni govoril drugače kot s svojim značilnim londonskim cockneyjevskim naglasom. Zaradi tega je od nekdaj priljubljena tarča številnih imitatorjev, iz česar pa se je znal pošaliti tudi sam.

Doslej je napisal že tri knjige spominov, kmalu pa naj bi izšel njegov prvi roman, kriminalka o policijskem detektivu z naslovom Smrtonosna igra (The Deadly Game).