Mi2 v Cvetličarni pripravili koncert, ki ne bo šel hitro v pozabo

Poklon tisočemu je v resnici predstavljal spoštljiv poklon njihovemu tisočemu koncertu v Križankah, v ozadju tega dogodka pa so Mi2 razveselili oboževalce z izdajo težko pričakovanega dvojnega cedeja in dvojnega LP-ja, ki sta že v prodaji.

Razlika med koncertom v Križankah in tokatnim nastopom pa je bila v tem, da so Mi2 postregli z nekaterimi skladbami, ki jih občinstvo takrat ni slišalo, zdaj pa so se ljudje lahko razplesali tudi na Pornoromantiko in Ljubezen pod topoli, poleg vseh večnih klasik od Črtice, Pojdi z menoj v toplice do Odhajaš, Sladka kot med, ob katerih je grozilo, da bo dvorano razneslo.

Občinstvo jim je jedlo iz rok. FOTO: K. G.

Odigrali še nekaj taktov pesmi Dirty old town

Povsem nepričakovano so v čast nedavno pokojnemu pevcu skupine The Pogues Shanu MacGowanu odigrali še nekaj taktov pesmi Dirty old town in se za hip prelevili v irski folk bend. Še enkrat smo bili priča, kako je, ko steče energija med skupino in njihovimi oboževalci, saj ni bilo človeka, ki bi v dvorani stal pri miru in bil tiho. Zato gre zahvala vsem, še posebno pa Tonču in Dimeku, večno duhovitemu tandemu, ki jima je občinstvo jedlo iz roke.

Mi2 so Cvetličarno razmigali do temeljev, saj so vidno dali vse od sebe, seveda s pomočjo oboževalcev, ki so bili hvaležni za pravo rockersko poslastico.