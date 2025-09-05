GLASBENO AKTIVNI

Mi2 presenetili: nova pesem tik pred velikim jubilejem

Mi2 z novo skladbo Padajo in velikim jubilejnim koncertom v Stožicah.
Fotografija: Mi2 predstavljajo novo skladbo Padajo. FOTO: KATJA GOLOB
Mi2 predstavljajo novo skladbo Padajo. FOTO: KATJA GOLOB

05.09.2025 ob 06:40
05.09.2025 ob 06:40

MI2 imajo vseskozi dvojno naravo – ena je vsakdanje življenjska in duhovita, druga resnejša in bolj premišljujoča, obe pa sta brutalno iskreni. Po poskočnicah Hin in Mokra radost nas Mi2 tokrat nagovarjajo z malce drugačno glasbeno vsebino in obliko. Skladba Padajo tako glasbeno kot lirično ne skriva nelagodja ob vse temačnejšem svetu, v katerem živimo, obenem pa ohranja upanje in vero v ljubezen in medčloveško povezanost. Pod skladbo se podpisujeta Egon Herman (glasba) in Tone Kregar (besedilo), za končno podobo pa je, kot vedno, potreben cel band.

Padajo je že tretja nova skladba, ki so jo Mi2 izdali v zadnjih mesecih, in nakazuje, da je band avtorsko živahen kot že dolgo ne. V letu pred proslavitvijo okroglega jubileja so Mi2 že večkrat obiskali studio Beartracks, kjer so s producentom in tonskim mojstrom Dragom Popovićem posneli omenjeno skladbo. In še nekaj drugih. Ter večkrat napovedali, da je v pripravi nov album.

