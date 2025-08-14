MI2, Elvis Jackson in adrenalinski šov, ki bo zaznamoval konec poletja

Tudi letos konec avgusta prihaja dogodek, ki že več kot dve desetletji zaznamuje konec poletja na severnem Primorskem. Nočna izmena 2025 bo 29. avgusta na dvorišču cementarne Alpacem v Anhovem postregla z vrhunsko glasbo, adrenalinskim dogajanjem in prostim vstopom.

Tradicija vrhunskih glasbenih nastopov

Koncert Nočna izmena je družba Alpacem Cement prvič organizirala leta 2000, z namenom popestriti zadnje dni poletnih počitnic mladim in mladim po srcu. V letih do 2010 je dogodek prerasel v enega najbolj prepoznavnih rock-pop koncertov v regiji, ki vsako leto privabi množice obiskovalcev. Na odrih industrijskega dvorišča so nastopila številna velika imena slovenske in regionalne glasbene scene, priložnost pa so dobili tudi mladi, še neuveljavljeni izvajalci.

Elvis Jackson. FOTO: Press

Letos bodo za energijo na odru poskrbeli MI2, Vzrock, Elvis Jackson ter gostje presenečenja, ki bodo razkriti v naslednjih napovedih organizatorjev.

Elvis Jackson. FOTO: Press

Adrenalinski uvod v glasbeni večer

Popoldanski del dogodka bo tudi letos namenjen ljubiteljem hitrosti in športa. Od 15. do 19. ure bo potekal Alpacem adrenalinski spektakel z dirkalnimi vozili, starodobnimi avtomobili in motorji ter poligonom varne vožnje za najmlajše. Program bo povezoval dolgoletni MotoGP komentator Gaber Keržišnik.

Nočna izmena. FOTO: Press

Novost letošnje Nočne izmene bo tekmovanje v gorskokolesarskih dvobojih na progi s startno rampo, ostrimi zavoji, skoki in rock gardnom. Tekmovanje organizira Kolesarski klub Črn Trn, moderiral pa ga bo Andrej Dekleva.

Brezplačen dostop in dobrodelna nota

Dogodek ostaja brezplačen in dostopen vsem, z ohranjeno dobrodelno noto. Kot vsako leto bodo organizirani brezplačni prevozi na prizorišče in z njega,..

Nočna izmena 2025 odpira vrata 29. avgusta ob 19.30 – organizatorji obljubljajo večer vrhunske glasbe, pozitivne energije in nepozabnih trenutkov.