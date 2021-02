Mi smo pa frišni

1

videospot imajo že posnet.

Tam, kjer je doma hmelj

Ansambel je klasičen trio z diatonično harmoniko ter pevko in pevcem.

Ansambel Krajšek je tako sveže ime na slovenski narodno-zabavni sceni. »Delovati smo začeli junija. A čeprav gre za novo zasedbo, imamo vsi člani že nekajletne izkušnje z igranjem in smo vrsto let vpeti v kolesje slovenske narodno-zabavne glasbe. Mogoče pa je bilo ravno letošnje 'čudno' leto krivo, da smo se našli in začeli skupaj ustvarjati novo glasbeno zgodbo,« pravi, vodja ansambla, ki je klasičen trio z diatonično harmoniko ter pevko in pevcem.Pevka, ki pri zabavni glasbi poleg svojega odličnega glasu rada poprime tudi za tamburin in shaker, prihaja iz Studenc pri Žalcu, pevec, ki pri zabavni glasbi igra tudi klaviature, pa je s Kristan Vrha. Kitarist, ki glavnima vokaloma doda tretji glas, pri zabavni glasbi pa igra solo kitaro, je Celjan, basist, ki s svojo bas kitaro in baritonom skrbi za najnižje tone, pa je s Trške Gorce. Vodja ansambla in harmonikar Rok Krajšek, ki pri zabavni glasbi igra tudi na kitaro in ukulele, pa prihaja z Roj pri Šempetru v Savinjski dolini.In tam, kjer je doma hmelj, je tudi sedež ansambla. Kot rečeno, letos veliko priložnosti za to, da se predstavijo širši javnosti, res še ni bilo, a člani poleg repertoarja, ki ga sestavljajo narodno-zabavne pa tudi zabavne uspešnice, že snemajo tudi lastne skladbe, ki jih nameravajo izdati na svojem prvem albumu oziroma zgoščenki. Avtorji melodij in aranžmajev pa so člani ansambla sami.Še najbolj dejaven je harmonikar in vodja Rok Krajšek, preostali pa mu pridno sledijo s svojimi idejami. Kako odlično zvenijo, pa se lahko prepričate ob poslušanju njihove prve skladbe z naslovom Zaljubljena, ki je izšla septembra. Gre za živahno polko, ki jo je ustvaril vodja in harmonikar Rok, medtem ko je besedilo prispeval tekstopisec. Seveda so zanjo posneli tudi prvi videospot, in to na idiličnih lokacijah Menine planine in Črnega jezera na Pohorju.