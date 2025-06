Metalske legende Exodus končno v Ljubljani

Potem ko so morali predlani odpovedati nastop v Ljubljani, legende ameriškega thrash metala Exodus prihajajo v Ljubljano. Nocoj bodo zatresli oder velike dvorane Kina Šiška, pred njimi pa bodo občinstvo ogrevali domači thrasherji Eruption in Lintver.

Exodus veljajo za eno najvplivnejših thrash metal skupin vseh časov, ki bi po mnenju številnih poznavalcev morala biti del velikih pet thrash metala (za velike štiri veljajo skupine Metallica, Slayer, Megadeth in Anthrax), a je imela skozi kariero vrsto zapletov z založbami, menjavami zasedbe, nekateri člani pa so imeli krepke težave z mamili in alkoholom. Od (zapoznele) izdaje kultnega prvenca Bonded by Blood leta 1985, ki je postavil temelje thrash metala, pa do danes so Exodus kljub vsem težavam ostali neomajna sila v svetu metala. Njihova hitrost, divji rifi in brezkompromisna odrska energija še vedno navdušujejo občinstvo po vsem svetu.

Z legendarnim kitaristom Garyjem Holtom in s starim novim pevcem Robom Dukom na čelu bodo Exodus v Ljubljano dostavili surovo in nepopustljivo serijo zvočnih napadov, polno brezčasnih klasik, kot so A Lesson in Violence, Strike of the Beast in The Toxic Waltz. Divje bo.