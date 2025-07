Metalske ikone ob visokem jubileju dobile svoj kovanec

Britanska kraljeva kovnica je izdala spominske kovance ob 50-letnici skupine Iron Maiden. Angleška heavy metal zasedba se je tako pridružila izvajalcem, vključenim v serijo kovancev glasbenih legend, v kateri je kraljeva kovnica med drugim proslavila skupino Queen ter glasbenika Eltona Johna in Davida Bowieja. Kovance, ki jih je zasnoval umetnik Albert Quirantes - Akirant, krasi maskota skupine Eddie. V oblikovanje so bile vključene številne skrite reference, ki oboževalce opozarjajo na različne albume in turneje skupine.

Iron Maiden od nekdaj slovijo po odličnih koncertih. FOTO: Ljubo Vukelič

Skupina Iron Maiden je v svoji karieri izdala 17 studijskih in 13 koncertnih plošč ter več deset singlov in prodala več kot 130 milijonov albumov. Pridobila si je zveste oboževalce po vsem svetu, poleg tega je bila s svojim svežim pristopom k heavy metalu zgled za nepregledne množice glasbenikov. Njihov tretji album The Number of the Beast iz leta 1982, prvi s pevcem, velja za enega najvplivnejših rock/metal albumov vseh časov, z 20 milijoni prodanih izvodov pa je tudi ena najbolje prodajanih metalskih plošč.

Skupino je 25. decembra 1975 ustanovil basist in glavni avtor skladb Steve Harris, ki je tudi edini stalni član zasedbe. Po številnih menjavah skupino zdaj poleg Harrisa sestavljajo še Bruce Dickinson, kitaristi Dave Murray, Adrian Smith in Janick Gers ter bobnar Nicko McBrain; slednji se je lani poslovil od koncertnih odrov, a je še vedno član skupine in sodeluje pri ustvarjanju glasbe.

Velika čast in ponos

Menedžer skupine Rod Smallwood je ob razglasitvi posebne serije kovancev povedal: »Podoba Eddieja na uradnem kovancu v Veliki Britaniji pomeni nadaljevanje njegove neverjetne odisejade, odkar smo ga predstavili leta 1980.« Eddieja je konec 70. oziroma na začetku 80. let 20. stoletja ustvaril britanski vizualni umetnik Derek Riggs, pojavlja pa se na vseh naslovnicah njihovih albumov, da o vseh spremljevalnih izdelkih skupine niti ne govorimo.

25. decembra 1975 jo je ustanovil Steve Harris.

»Njegova podoba je krasila poštne znamke, steklenice piva, repe letal, zdaj pa je na zakonitem plačilnem sredstvu. Podrobnosti, ki jih je Akirant vnesel v dizajn, so izjemne – uspelo mu je namreč namigniti na skoraj vsa poglavja našega popotovanja kot skupine. Resnično smo počaščeni, da se je Britanska kraljeva kovnica odločila zaznamovati 50 let skupine Iron Maiden na tako edinstven način,« so sporočili člani legendarne skupine.

Rebecca Morgan, ki je pri kraljevi kovnici odgovorna za spominske kovance, je povedala: »Iron Maiden so bili neustrašni glasbeni pionirji, ki že pol stoletja Veliko Britanijo zastopajo po vsem svetu. S svojo ustvarjalno vizijo, mogočnimi nastopi in predanimi oboževalci so se uvrstili med najvplivnejše britanske glasbene skupine.«

Spominski kovanec z Eddiejem za 34 evrčkov FOTO: Royal Mint

Quirantes je oblikovanje spominskega kovanca opisal kot enega najbolj vznemirljivih projektov v karieri. »Kot vseživljenjski oboževalec skupine in izvirnih stvaritev Dereka Riggsa v 80. letih minulega stoletja sem želel ujeti ne le njihovo ikonično podobo, temveč tudi uporniškega duha, ki že desetletja opredeljuje njihovo glasbo,« je povedal.

Kovance je mogoče kupiti v spletni trgovini Britanske kraljeve kovnice, in sicer v več različicah. Njihove cene so od 18,50 funta (21,5 evra) naprej. Poleg različnih kovancev z barvnim Eddiejem, srebrnikov in zlatnikov je v zbirki tudi zlati kovanec, ki tehta 56,7 grama in je na voljo v omejeni seriji 25 primerkov za 7520 funtov (8730 evrov).

Letos praznujejo 50 let delovanja. FOTO: promocijski material