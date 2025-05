Metallica bo obiskala tudi Evropo, preverite, kdaj

Ameriška metal skupina Metallica, ki trenutno v okviru turneje M72 nastopa po Severni Ameriki, je na svoji spletni strani objavila, da se leta 2026 v okviru te turneje vrača v Evropo. Kakor so zapisali, jih bo "neverjetno četrto leto projekta M72 leta 2026 spomladi in poleti popeljalo v Evropo", kjer bodo obiskali nekatera mesta, v katerih še oziroma že dolgo niso bili.

V Frankfurtu, Budimpešti, Dublinu in Londonu skupina napoveduje stadionske koncerte, ki bodo vsak večer ponudili popolnoma edinstveno izkušnjo: dva popolnoma različna seznama nastopov, ki zajemajo več kot 40 let delovanja skupine, in z dvema različnima paroma predskupin, med katerimi bodo Gojira, Pantera, Knocked Loose in Avatar.

Karizmatični pevec in ritem kitarist James Hetfield FOTO: Kreepin Deth/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Prav tako ima skupina na programu osem koncertov, ki so jih poimenovali One Night Only (Samo za eno noč), kamor sodi dolgo pričakovani postanek v Atenah, kjer bo Metallica 9. maja prihodnje leto nastopila prvič po letu 2010, koncert v poljskem mestu Chorzow, kjer bo žagala prvič po letu 2008, in Cardiffu, kjer bo nastopila prvič po letu 1996. Posamezne nastope bo Metallica imela tudi v Bukarešti, Zürichu, Berlinu, Bologni in Glasgowu. V Bologni je koncert napovedan 3. junija, v Budimpešti, ki je slovenskim oboževalcem še najbližje, pa 11. in 13. junija, je razvidno na spletni strani skupine.

Prodaja prvih vstopnic se bo začela prihodnji teden. Svetovna turneja Metallice M72 se je začela aprila 2023; razdeljena je na osem etap, skupno pa naj bi izvedli 98 koncertov. Doslej so izvedli 49 nastopov, na katerih so jih v živo videli trije milijoni ljudi, sama turneja pa je doslej prinesla 340 milijonov dolarjev (298 milijonov evrov).