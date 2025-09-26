Mesece se je skrival v trgovini z igračami

Oktobra na velika platna prihaja resnična zgodba o pobeglem vlomilcu Ubežnik z višine (Roofman), ki je v poznih 90. letih prejšnjega stoletja postal znan zaradi edinstvene metode tatvin predvsem McDonald'sa in drugih franšiz s hitro prehrano prek njihovih streh.

Sčasoma si je drznil ven in celo začel hoditi z mamo samohranilko

Tat Jeffrey Manchester (upodobi ga Channing Tatum), vojaški veteran, je bil aretiran leta 2000, a je štiri leta pozneje pobegnil iz zapora v Severni Karolini, kjer naj bi prestal 45 let. Na begu se je več mesecev skrival v trgovini v Charlottu Toys 'R' Us in čez dan s pomočjo otroških monitorjev nadzoroval okolico skrivališča. Sčasoma si je drznil ven in celo začel hoditi z mamo samohranilko Leigh Wainscott (igra jo Kirsten Dunst), ki jo je spoznal v lokalni cerkvi. Skuša zaživeti na novo, a njegova kriminalna preteklost grozi, da bo uničila novo življenje, ki si ga je ustvaril.

Kriminalna drama je svojo premiero doživela na filmskem festivalu v Torontu, kamor so prišli glavni igralci in ustvarjalci filma. »Čutil sem, da moram najti nekaj, kar bi ponovno obudilo mojo ljubezen do filmov in kaj filmi lahko prinesejo,« je po projekciji povedal režiser filma Derek Cianfrance (Otožno valentinovo, Grehi očetov, Luč sredi morja), ki je tudi napisal scenarij skupaj s Kirtom Gunnom.

»Slišal sem zgodbo o moškem, ki je oropal vse McDonald'se, ljudi pregnal v hladilnik in jim dal jakno ... Mislil sem si, to se pa ne sliši tako resno, potem pa sem veliko razmišljal o tragediji in komediji – ki sta obe strani istega kovanca.«

Za snemanje so obnovili zapuščeno trgovino Toys 'R' Us.

Nastopa tudi pritlikavi zvezdnik Peter Dinklage.

»Jeffreyju ​​sem dal vedeti, da bo njegova zgodba morala vsebovati tudi elemente fickije, in on mi je popolnoma verjel,« je za Time povedal Cianfrance. »Rekel mi je: To zgodbo povej, na kakršen koli način se ti zdi primeren.« Cianfrance in soscenarist Gunn sta poglobljeno raziskala Manchesterjeve podvige, tako da sta se pogovarjala ne le z njim, temveč tudi s člani njegove družine, pastorjem cerkve, ki jo je obiskoval, in narednikom, ki ga je aretiral. Cianfrance je vsem, s katerimi se je pogovarjal, ponudil vlogo v filmu, ki je bil posnet v Charlottu. Našel je celo pravo zapuščeno trgovino Toys 'R' Us za snemanje, jo prenovil in police napolnil z retro igračami, ki jih je našel na eBayu.

9. oktobra prihaja v kinematografe

Manchester sprva ni bil navdušen, ko je Cianfrance za glavno vlogo izbral Channinga. »Po njegovem mnenju bi moral izbrati nekoga bolj grdega,« je razkril Cianfrance. »Nato pa se je začel pogovarjati s Channingom in spoznal, da imata veliko skupnega. Oba imata zelo močan motor, oba sta igrala ameriški nogomet v obrambi in oba sta izjemno lepa.«

Kriminalna drama je svojo premiero doživela na filmskem festivalu Torontu. FOTO: Ryan Emberley/Getty Images

V glavnih vlogah poleg Channinga Tatuma in Kirsten Dunst igrajo še Ben Mendelsohn, Peter Dinklage, Uzo Aduba, Juno Temple, Emory Cohen, LaKeith Stanfield, Melonie Diaz, Molly Price, Lily Collias, Tony Revolori, Jimmy O. Yang in drugi.