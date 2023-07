Mere slavne Barbie so nemogoče: ne želite si biti kot ona

Svet je zajela barbiemanija, in čeprav je Margot Robbie v vlogi te priljubljene lutke, ki deklice razveseljuje že desetletja, tako rekoč popolna, tudi po videzu, je pravzaprav daleč od tega, kako bi bila Barbie videti, če bi jo povečali na velikost povprečne ženske. Strokovnjaki so namreč podrobno izmerili lutko ter mere prilagodili človeškim. Ugotovili so, da ženska z Barbiejinimi atributi sploh ne bi mogla dvigniti glave, saj bi bil njen vrat za to preprosto pretanek in predolg. Prav tako v njen trup, obseg njenega pasu je manjši kot obseg glave, ne bi spravila vseh organov, potrebnih za preživetje. Prostora bi bilo le za polovico jeter in nekaj deset centimetrov črevesja. Barbie ima tudi veliko preozke gležnje in premajhna stopala, zato bi morala hoditi po vseh štirih.

Barbie ima bistveno preozek vrat, da bi lahko dvignila glavo.

To so sicer le nekatere od najbolj absurdnih mer, ki bi ženskam, ki bi bile videti kot Barbie, onemogočale normalno življenje, a tudi preostale niso nič bolj realne. Lutka ima denimo noge za 50 odstotkov daljše od rok, medtem ko ima povprečna ženska spodnje okončine le za 20 odstotkov daljše od zgornjih, obseg stegen resnične Barbike pa bi meril 40 centimetrov. Veliko pretanka bi bila tudi njena zapestja, obseg bi znašal slabih devet centimetrov, zato z njimi kaj dosti ne bi mogla početi.

Film je mnoge navdušil. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

»S povečavo lutke na velikost povprečne ženske smo želeli dokazati, kako bizarno bi bila Barbie videti, če bi hodila med nami. Preveč ljudi, predvsem žensk, seveda, namreč še vedno idealizira njeno postavo in se ji želi čim bolj približati z operacijami in podobno. A takšnim meram se ne morete niti približati, saj z njimi ni mogoče živeti, zato se sprejmite takšne, kot ste. Takšne ste najlepše,« so odločitev, zakaj so se lotili izdelave računalniškega modela, pojasnili pri podjetju Rehabs.com, kjer pomagajo vsem vrstam odvisnikov in tudi ljudem z motnjami hranjenja.