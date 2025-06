Melodije morja in sonca vstopajo v novo ero: več dni, več medijev, več publike

Organizatorji 44. festivala Melodije morja in sonca (MMS), ki bo potekal 5. julija v Avditoriju Portorož, so na današnji novinarski konferenci predstavili osvežen koncept prireditve in številne programske novosti. Festival, ki ga bosta tudi letos vodila Lorella Flego in Mario Galunič, bo letos razširjen v »festivalski teden«, ki bo glasbeno dogajanje v Portorožu spremljal vse dni prvega julijskega tedna.

Umetniški vodja festivala Andrea F. je poudaril, da si organizatorji prizadevajo ohraniti tradicijo, hkrati pa nadaljujejo dolgoročni proces spremembe podobe festivala: »Festival ne more biti zgolj nekajurna televizijska oddaja. Z vzpostavitvijo festivalskega tedna želimo ustvariti prostor za stik izvajalcev, ustvarjalcev in občinstva.«

Nova platforma povezovanja

Ena od osrednjih novosti je projekt MMS Radio Village, ki bo povezal številne slovenske radijske postaje. Te bodo pred Avditorijem vsak dan gostile izvajalce festivala in s tem ustvarile fizično in virtualno stičišče mediji – občinstvo – glasbeniki.

Namen je razširiti festivalski doseg onkraj televizijskega prenosa ter poglobiti stik publike z nastopajočimi.

Žan Videc FOTO: Adrian Pregelj

Večplastna predstavitev izvajalcev

Festival letos nadaljuje s prakso kratkih pogovorov z izvajalci na odru in predstavitvenih videov, posnetih v Studiu Hendrix Radia Koper. Novost pa je tudi objava izsekov refrenov tekmovalnih skladb že pred samim festivalom, s čimer želijo organizatorji omogočiti postopno spoznavanje pesmi.

Tekmovalni program se bo začel 1. julija s predstavitvenim večerom, kjer bodo sodelujoči že prvič javno predstavljeni, sledil pa bo osrednji večer 5. julija. Takrat bo nastopni red naslednji:

Boštjan Pertinač – Več kot beseda Avtomobili – Ti ne veš Eva Lorbek – Šepet valov Cheapkiss Band – Mi imamo vse na dlani Lara Krneža – Morje povej Aleksander Novak – Je ob tebi dosti sonca Tanja Lončar – Poti Aleksandrink Patrik Mrak – S tokom nemirnega morja Angelica Zacchigna – Mai più Oto Pestner – Ko bi znal Regen – Jaz in ti Rok Ahačevčič – Tiran Dare Kaurič – Kristalno jasno Samantha Maya – Horizont

Letošnji festival bo prvič v odloženem prenosu predvajan tudi na Radiu Trst A, in sicer v sklopu projekta Transfrontaliera, ki povezuje nacionalne medijske hiše v regiji.

Glasovanje in nagrade

O zmagovalcu bodo odločali štirje glasovi: javnost prek telefonskega glasovanja, občinstvo v Avditoriju, žirija radijskih postaj ter strokovna žirija. Zmagovalec bo poleg plakete prejel tudi 2500 evrov denarne nagrade ter kritje stroškov snemanja videospota v višini 2000 evrov.

Strokovna žirija bo podelila še nagrado Danila Kocjančiča za najbolj obetavnega izvajalca oziroma avtorja, ki prinaša dodatno denarno nagrado v višini 2000 evrov.

Lanski zmagovalec Žan Videc, ki je s skladbo Svet na dlani prepričal žirijo in občinstvo, bo s častnim nastopom odprl letošnjo izdajo festivala.