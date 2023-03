Melani in Blaž spet v akciji

Potem ko smo videli štiri oddaje Zimski pozdrav, ki jih je vodila Darja Gajšek, na terenu pa je nekatere znane narodno-zabavne glasbenike obiskal urednik Andrej Hofer, se v petek, 10. marca, na televizijske zaslone že vrača glasbena oddaja V petek zvečer. Tudi v novi sezoni bo v družbi voditeljev Blaža Švaba in Melani Mekicar odlična 13-članska zasedba Diamanti, ki bo kot doslej skrbela, da bodo vse glasbene točke izvajane v živo.

Vlado Kreslin in Tomi Meglič

Znova bosta voditelja gostila tudi zanimive glasbene goste, že v prvi oddaji bosta premierno gostovalain, rockerja, avtorja in vokalista, ki sta pomembno zaznamovala slovensko glasbeno krajino. Slišali ju bomo v sestavljeni priredbi dveh prepoznavnih pesmi: Lahko bi zletela in Nastalo bo. Vlado Kreslin bo predstavi tudi svoj aktualni hit Skači Marko. »Z ekipo vstopamo v peto sezono oddaje V petek zvečer. Na začetku si nismo predstavljali, da bo čas tako hitro tekel, kar pa pomeni, da smo res uživali. Pred začetkom nove sezone smo še vedno glasbeno radovedni, katere uspešnice si občinstvo želi slišati v nekoliko drugačnih priredbah. Oddaja po predvajanju živi na vseh mogočih spletnih platformah in z veseljem spremljamo odzive, kako starejše uspešnice, odigrane in zapete malce drugače, torej malce pomlajene, znova navdušijo vse, ki nas spremljajo doma, pa tudi v tujini. In tudi v tej novi sezoni bomo ponudili veliko dobre glasbe. In veliko nove avtorske.

V Sloveniji je čutiti novo glasbeno pomlad, tako pri novih kot že uveljavljenih izvajalcih,« pravi Blaž Švab, ki ob Juretu Karasu ostaja scenarist oddaje, ki jo skupaj z Melani tudi vodi. Sicer pa bodo v novi sezoni gostovali glasbeniki Mitja Šinkovec, Tilen Lotrič in Gašper Rifelj, David Novak, Ana Golavšek, Nika Svetlin, vokalni ansambel Virilis in Dejan Praprotnik. Na svoj račun pa bodo prišli vsi ljubitelji nostalgije in vrhunskih glasbenih izvajalcev, saj bosta po daljšem času nastopili izjemni vokalistki Elda Viler in njena hči Ana Dežman v spremljavi All Star A Capella okteta. Prav tako bo gledalce z nastopom razveselil Rudi Šantl skupaj s Pajdaši. DJ Melani, plesalke Plesnega mesta in gledalce bosta v ples pognala Stil in Tequila. Spomladanska televizijska sezona napoveduje tudi nadaljevanje iskanja izjemnih glasovnih talentov, ki pa bodo starejši od 16 let. Prvi nadarjeni par, ki ga bomo slišali, bosta sestri Julija in Hana Dermol iz Velenja.