Mel Brooks pri 95 letih s prvimi spomini

Z ljubeznijo svojega življenja je bil poročen do njene smrti. FOTO: Wikipedia/georges Biard

Vse o njem

Vrata tudi v zakulisje Hollywooda bo odškrtnil eden filmskih velikanov. FOTO: Gareth Cattermole/Getty Images

2010.

je dobil zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih.

Če ima kdo zgodbo, ki jo je vredno povedati in slišati, je to gotovo igralec, režiser in scenarist, ki s svojo umetniško žilico in humorjem brez primere pušča sledi na sedmi umetnosti že sedem desetletij. Zdaj, ko ima za sabo 95 pomladi, pa se je filmar, ki je eno največjih imen Hollywooda, naposled pripravljen ozreti nazaj na svojo prehojeno življenjsko pot ter jo popisati.»Pisanje knjige je bilo vesela in včasih grenko-sladka izkušnja. Prek knjige sem ponovno doživljal vzpone in padce svoje poti, ki me je od Brooklyna popeljala do Hollywooda in na Broadway,« je o enih najtežje pričakovanih spominov iz sveta šovbiznisa, ki bodo prišli na prodajne knjižne police 30. novembra, dejal Brooks in še, da upa, da bodo ljubitelji komedije uživali na poti, na katero jih bo prek pisane besede popeljal ter jim na straneh knjige odškrtnil tudi vrata v zakulisje svojega dela.All about me! Vse o meni! Tako je preprosto, a nadvse zgovorno naslovil svoje prve, verjetno pa tudi edine spomine, ki bodo bralca popeljali od Melovega otroštva in služenja vojaščine do njegovega 40-letnega zakona z, ki ga je končala šele njena smrt, in sodelovanja s. »Očarljiva zgodba o Hollywoodu in širše, kot jo je izpovedal eden hollywoodskih najbolj čislanih poznavalcev,« pa so o prihajajoči knjigi na 400 straneh dejali pri založbi Penguin Random House in dodali, da je ta »testament več kot 70 let izjemnega dela seveda v Brooksovi maniri nadvse zabaven, a hkrati tudi drzen, iskren, in nostalgičen«. Precej kot legendarni komik sam.V New Yorku rojeni Brooks, sicer sin ukrajinskih priseljencev, je eden tistih redkih srečnežev in neizmernih talentov, ki mu je v dolgi in nadvse plodoviti karieri uspelo osvojiti vse najprestižnejše nagrade zabavne industrije – emmyja, grammyja, oskarja in tonyja.​Med drugo svetovno vojno je služil v severni Afriki, s svetom zabavne industrije pa se je začel spogledovati kot jazzovski bobnar, a nato svojo pravo poklicanost odkril v filmu in televiziji. Filmsko kariero je začel kot pisec skečev in nato tudi filmskih scenarijev, mednarodni sloves pa so mu prinesle filmske parodije in komedije, ki jih ni le ustvarjal kot režiser in pisec, pač pa je v njih tudi igral. S filmom Vroča sedla se je, denimo, ponorčeval iz ameriškega filmskega žanra vestern, komedija Robin Hood: Možje v pajkicah je predstavila drugačen pogled na večnega junaka, v Vesoljskih žogah pa si je privoščil znanstvenofantastične mojstrovine, kot so Vojna zvezd, Osmi potnik, Planet opic in Zvezdne steze. Sicer pa mu je prvega oskarja že daljnega leta 1964, ko je bila njegova kariera šele v vzponu, prinesel kratki film The Critic, vsega štiri leta pozneje pa je dobil že drugi ta najbolj čislani zlati kipec za scenarij komedije Producenti, ki jo je 2001. prenesel tudi na gledališke deske v obliki muzikala, ta je bil ovenčan s kar 12 tonyji.Vse to in še več je hollywoodski velikan, ki kljub že nadvse častitljivi starosti še vedno ostaja dejaven, popisal v spominih, a morebiti bodo bralca še bolj pritegnile še nikoli povedane zakulisne anekdote. Dotaknil se bo svojih prijateljevanj in sodelovanj z velikani filma, kot so bili, Carl Reiner,in. Skratka, vse o Melu Brooksu, kot pove naslov, in še marsikaj o drugih zvenečih imenih iz filmske meke.