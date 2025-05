Mednarodna nagrada za film Gaje Möderndorfer

Film Stanovanje 2a scenaristke in režiserke Gaje Möderndorfer je prejel prvo mednarodno nagrado. Na 20. festivalu južnovzhodnega evropskega filma (20. SEEfest) v Los Angelesu, ki je potekal od 30. aprila do 7. maja, je bil nagrajen v kategoriji kratkih igranih filmov z nagrado posebne omembe. Na festivalu je imel mednarodno premiero, kjer je bil prikazan v izboru 14 igranih kratkih filmov. Slovensko občinstvo si ga je lahko ogledalo v tekmovalnem programu kratkih filmov na lanskem Festivalu slovenskega filma v Portorožu.

O človeških vezeh

»V stanovanju večstanovanjske hiše neprenehoma laja pes, zato sosedje pokličejo policijo in Društvo za zaščito živali. Kaj se dogaja za zaprtimi vrati, kjer živi zgolj starejši slehernik? Stanovanje 2a ni film o prepadu med generacijami, temveč o njihovi povezanosti. Ta se kaže v neobčutljivosti do sočloveka, do tistega, ki živi za sosednjimi vrati. Pri starejših izhaja iz zagrenjenosti, ki so jo prinesle življenjske izkušnje, pri mladih pa iz samozagledanosti, ki je posledica ujetosti v digitalnem svetu,« o filmu povedo na Slovenskem filmskem centru (SFC).

Stanovanje 2a ni film o prepadu med generacijami, temveč o njihovi povezanosti.

»Film Stanovanje 2a presunljivo odraža vse bolj razširjen občutek osamljenosti, ki prežema sodobni svet. V času, ko prevladujejo bežni spektakli in takojšnje zadovoljstvo v obliki spletnih memov, pogosto spregledamo življenja, ki se odvijajo okoli nas. Film se te tematike loteva z intimno in premišljeno pripovedjo, ki s trenutki lahkotnosti ter prisrčno prisotnostjo psa subtilno opozarja na razkropljenost in nepovezanost sodobnih skupnosti,« pa je o njem zapisala žirija festivala. »Ob koncu Stanovanje 2a spodbudi pomembno vprašanje: Ali zares poznamo svoje sosede? S prefinjeno pripovedjo nas film opominja na pomen pristnih človeških vezi – še posebno v času, ko so te vse težje dosegljive.«

Sosedje pokličejo policijo.

V filmu igrajo Sandi Pavlin, Eva Jesenovec, Klemen Kovačič, Gaber K. Trseglav, Nejc Cijan Garlatti, Renato Jenček, Damjana Černe, Alojz Svete in Živa Selan. Producentka je Eva Rohrman iz produkcijske hiše Forum Ljubljana, ki je ob nagradi povedala: »Nagrade smo zelo veseli in hkrati počaščeni, saj smo bili v zelo dobri družbi izbranih kratkih filmov. Hvala in čestitke vsem izjemnim igralcem in požrtvovalni ekipi, ki je ustvarila ta film o pomembnih problemih današnjega časa – o revščini, odtujenosti in pomanjkanju empatije v sodobnem svetu.«

20. FESTIVAL vzhodnega evropskega filma je potekal v Los Angelesu.

Pes ne neha lajati.

Filmski festival se je v Los Angelesu začel kot pionir regionalnega, čezmejnega programskega koncepta s filmi, ki obravnavajo družbene izzive ter pripovedujejo širšo zgodbo o jugovzhodni Evropi – prostoru, kjer so meje vseh vrst spremenljive in prepustne, so o festivalu zapisali na SFC. S svojimi vsakoletnimi predstavitvami filmov iz te regije, ter s celoletnimi projekcijami in programi ozavešča o kulturni raznolikosti jugovzhodne Evrope ter jo aktivno spodbuja. V letošnjem programu kratkih igranih filmov je slovenske barve poleg Stanovanja 2a zastopal tudi večkrat nagrajeni slovenski koprodukcijski film Mož, ki ni mogel molčati.