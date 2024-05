Med zmagovalci tudi slovenska koprodukcija

V soboto zvečer se je sklenil filmski festival v Cannesu, kjer je z najprestižnejšo zlato palmo slavila tragikomedija Anora ameriškega neodvisnega filmarja Seana Bakerja. Zgodba o striptizeti Ani, ki se na nezadovoljstvo njegovih staršev poroči s sinom oligarha Vanjo, je navdušila z duhovitostjo, odličnimi igralci in nepričakovanimi preobrati. Drugo najpomembnejšo festivalsko nagrado, veliko nagrado žirije, je dobil film All We Imagine as Light indijske režiserke Payal Kapadia. Na zmagoslavnem odru je stala tudi slovenska manjšinska koprodukcija Mož, ki ni mogel molčati hrvaškega režiserja Nebojše Slijepčevića.

Sean Baker ni mogel skriti navdušenja, ko so ga v Cannesu ovenčali z najvišjim priznanjem. FOTO: Sameer Al-doumy/Afp

Nagrada žirije, ki ji je letos predsedovala režiserka lanske kinematografske uspešnice Barbie Greta Gerwig, je za muzikal Emilia Perez šla Francozu Jacquesu Audiardu. Za vlogo v muzikalu so nagrado za najboljšo igralko tokrat skupaj prejele Karla Sofia Gascon, Selena Gomez, Zoe Saldana in Adriana Paz. Gascon, ki je prva transspolna igralka, ki je prejela nagrado v Cannesu, se je ob prevzemu zahvalila svoji družini in nagrado posvetila »vsem transspolnim osebam, ki trpijo«.

Ostali zmagovalci

Za režijo je bil za film Grand Tour nagrajen Miguel Gomes, s scenarijem pa je festivalsko žirijo najbolj prepričala francoska režiserka in scenaristka Coralie Fargeat, ki se je pod film The Substance podpisala tudi kot režiserka. »Film govori o ženskah in o tem, kaj morajo ženske v svetu še vedno prestajati. Resnično verjamem, da potrebujemo revolucijo, in mislim, da se še ni začela,« je dejala francoska filmarka, ki je na veliko platno prinesla zgodbo nekoč slavne televizijske ikone Elizabeth Sparkle, ki vzame skrivnostno snov, da bi ustvarila mlajšo različico sebe, a ima eksperiment brutalne posledice.

Iranski režiser Mohammed Rassulof je prejel posebno nagrado žirije. Leta 1972 rojenega režiserja so v Teheranu obsodili na večletno zaporno kazen in bičanje, a je na skrivaj zapustil domovino, da se je lahko udeležil festivala. Predstavil je film The Seed of the Sacred Fig o protestih v Iranu po smrti mlade Mahse Amini septembra 2022.

Med kratkimi filmi je s konkurenco pometel film hrvaškega ustvarjalca Nebojše Slijepčevića. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Zmagovalni film tekmovalne sekcije un certain regard (posebni pogled) je drama Black Dog, ki jo je režiser Guan Hu postavil na obrobje puščave Gobi na severozahodu Kitajske. Njen protagonist je samotarski možak, ki se v svoje rojstno mesto vrne po odsluženi zaporni kazni. Službo dobi v patrulji, ki naj bi iz mesta še pred začetkom olimpijskih iger odstranila vse potepuške pse, a se nato nepričakovano naveže na zapuščenega črnega psa.