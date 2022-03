Med prizori seksa uporabljala žogo

Nestrpno odštevanje se približuje vrhuncu. Zgolj dober teden nas namreč loči od premiere druge sezone zgodovinske romance Bridgerton, ki je s prvo sezono decembra predlani osvojila svet. Slasten preplet razkošnih kostumov, spletk, skritih strasti, razvrata in škandalov nas je tako zasvojil, da komaj čakamo na nov odmerek usodne ljubezni, ki se bo v drugem poglavju rodila med vikontom Anthonyjem Bridgertonom v podobi Jonathana Baileyja in Simone Ashley kot Kate Sharmo.

Vsekakor se tudi tokrat lahko nadejamo nebrzdane spolnosti, ki jo bo poganjala ljubezen med glavnima junakoma, saj sta zvezdnika prihajajoče sezone še pred snemanjem prvega vročičnega prizora, ob katerem se nam bo – vsaj če sodimo po prvi sezoni – dvignil utrip, podpisala prav posebno pogodbo, v kateri je črno na belem zapisano, do katere meje sta z goloto in simulacijo spolnosti še pripravljena iti. »Snemanje seksa je podobno skrbno načrtovani plesni koreografiji,« je dejal Jonathan in dodal, da je takšno pogodbeno zagotovilo, ki je kot varnostna blazina, za še nekaj odtenkov gotovo pomembnejše za igralke. »Snemanje tovrstnih prizorov vsekakor bolj razgali ženske. In želel sem, da bi se Simone ob tem počutila varno in udobno.«

25. marca prihaja druga sezona vročične serije Bridgerton.

Skrival, da je gej

Natančno je določeno, koliko kože kdo pokaže, katere dele telesa razgali in s katerega zornega kota. Podobno sta do milimetra načrtovana vsak gib in vsak dotik, brez vsakršnega manevrskega prostora za improvizacijo. »Snemanja intimnih prizorov se lotimo brez strahu in neznank, kaj nas čaka. Že pred začetkom razčistimo vse, vsako skrb razčlenimo in se o njej pogovorimo,« pravi Jonathan, ki pa je bil vseeno presenečen, koliko novih trikov igralske obrti se je naučil pri snemanju žgečkljive intime. »Neverjetno je, kaj vse lahko narediš z napol napihnjeno žogo,« pri čemer je razložil, da je gledalčevim očem sicer nevidna prepreka med igralcema nujna, »ločevati naju morajo tri ovire«, napol napihnjena žoga kot ena izmed njih pa da omogoči precej naravno gibanje, a brez dotika in drgnjenja kože. »Precej trapasto, zaradi tega in podobnih stvari ne manjka noro zabavnih trenutkov, hkrati pa je snemanje precej manj mučno.«

Glavni junak prve sezone, seksi Regé-Jean Page, predaja baklo zapeljivega žrebca Jonathanu Baileyju. FOTO: Netflix

Zaradi svojega lika vikonta si je britanski igralec prislužil status seks simbola, ki pa ga še ni povsem sprejel. Sploh če pomisli, da ga je med zvezde izstrelila precej pohujšljiva vloga, medtem ko je bil zavoljo kariere dolga leta prisiljen skrivati svojo istospolno usmerjenost. Kajti če se je družini in najbližjim prijateljem razkril že na začetku svojih 20. let, je v filmskih krogih in pred javnostjo o tem po nasvetu igralskih kolegov in casting direktorjev molčal do leta 2018, ko je prestopil tridesetico. »Dveh reči niso želeli slišati – da si alkoholik ali gej.« In čeprav se je tega nenapisanega pravila dolgo držal, je prišel do točke, ko je zasebno srečo sklenil postaviti pred kariero. »Spoznal sem, da mi je bolj pomembno, da lahko svojega fanta v javnosti držim za roko ali si ustvarim profil s svojo pravo fotografijo​ na aplikaciji za zmenke, kot da dobim vlogo.«