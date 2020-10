Med pandemijo na skrivaj posneli Borata 2

Sasha Cohen se je liku Borata povsem predal.

ljudi naj bi sodelovalo pri pisanju scenarija.

Čeprav je od premiere filma Borat minilo že skoraj 15 let, svet ni pozabil noro smešnega, prevratniškega, čudaškega Borata, ki mu je uspelo užaliti vsakega, ki ga je srečal. Nenavadnega kazahstanskega novinarja, ki med potovanjem po Ameriki, o kateri snema film, razgalja ameriški vsakdan in kulturo z vsemi predsodki in rasizmom vred.Vmes pa se podi za, v katero se je nesmrtno zaljubil, ko jo je uzrl v nanizanki Obalna straža. Skratka, filmski izdelek, kakršnih nismo bili vajeni, a je prepričal tako gledalce kot kritike, kar dokazujejo 224 milijonov evrov dobička in nominacija za zlati globus v kategoriji najboljše komedije ter oskarjevska nominacija za izvirni scenarij.Zdaj bo, ki je ustvaril Boratov lik in ga tudi odigral, postregel z novim odmerkom boratščine. Prve govorice o Boratovem nadaljevanju so pricurljale v javnost avgusta, zdaj pa je privrelo na plan, da film ni le posnet in končan, marveč bo že konec oktobra premiera.Sasha Baron Cohen je nadaljevanje megauspešnega Borata menda posnel med pandemijo, testno naj bi si ga že ogledalo nekaj hollywoodskih veljakov, pravice za predvajanje pa si je zdaj izboril Amazon, ki naj bi ga prvič predvajal na svojem pretočnem portalu 23. oktobra.Snemanje prvega filma je bilo edinstveno, ne le zaradi Sasheve popolne predanosti brkatemu liku, tudi ko so kamere že ugasnile, pač pa tudi zaradi svojstvene zmesi zabave in resničnosti, saj so v film vključeni nespisani pogovori in srečanja z resničnimi Američani, ki so verjeli, da se v resnici pogovarjajo s tujcem.Tega si Cohen zaradi svoje prepoznavnosti za film Borat 2 ni mogel privoščiti, zato je menda moral večkrat snemati pod krinko, zaradi varnosti je moral dvakrat obleči celo neprebojni jopič.Kaj je rdeča nit prihajajočega filma, je še uganka. Menda naj bi se Borat tokrat lotil ameriškega predsednika, privoščil naj bi si tudi pokojnega in razvpitega pedofila, iz sicer nepotrjenega naslova, dolgega kot jara kača (Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan), pa gre sklepati, da je pod drobnogled vzel tudi aktualnega ameriškega podpredsednika