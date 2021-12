Med korono sta jih zapustila zakonca

V sodelovanju z avtorjem Matejem Trstenjakom ter Bojanom Lugaričem glasbena skupina Prleški kvintet z dvema novima članoma, pevko Sabino Lašič in trobentačem Tadejem Kavašem, predstavlja nov valček Božična vas, ki so ga posneli za Božično vas Term Banovci.

Začetki na velikonočno pokanje

»Naj vam skladba prinese še dodatnega veselja in radosti v teh veselih decembrskih dneh,« sporočajo iz skupine, ki jo sestavljajo Sabina Lašič (vokal), Daniel Prelog (klarinet, saksofon), Darko Novak (vokal, ritem kitara, solo kitara), Tomaž Rajh (bariton, bas kitara, kitara), Tadej Kavaš (trobenta) in Aleš Kolmanič (harmonika, klaviature). Članica in člani Prleškega kvinteta z veseljem zrejo v prihodnost k bližajoči se dvajsetletnici in upajo, da se bodo časi toliko spremenili, da bodo lahko spet normalno delali in nastopali. V tem koronskem času ustvarjajo in snemajo nove pesmi.

Božična vas je izšla pri založbi Trstenjak. Idejo je podal in razvil Matej Trstenjak, ki prihaja iz vasi Banovci, kjer je decembra že 22. leto zaživela Božična vas. »V najbolj norem in veselem mesecu v letu se povsod po vasi prižgejo lučke, vaščani pred svoje domove postavijo jaslice, da si jih ljudje lahko ogledajo. To je posebna, unikatna božična zgodba, s katero se vaščani radi pohvalijo in tudi letos vabijo vse, da si pridejo pogledat njihove stvaritve,« pravi Trstenjak.

Pridružila sta se jim Sabina Lašič in Tadej Kavaš. FOTOgrafije: Osebni arhiv

Ansambel Prleški kvintet deluje od leta 2003, torej so že polnoletni. Njihova zgodba se je začela na velikonočnem pokanju v Dobravi, kjer sta se Aleš Dolamič in Aleš Kolmanič prvič srečala, skupaj zaigrala in ob dobri kapljici videla potencial, da to preraste v nekaj večjega in bolj resnega. Beseda je dala besedo in nedolgo zatem se je v Bučečovcih začela njihova uspešna zgodba.

Bili že na razpotju

Njihova dosedanja festivalska bera je bogata, dobili so največje nagrade na vseh pomembnejših festivalih pri nas, še vedno pa je prisotna želja po ustvarjanju svoje poti, lastne razpoznavne glasbene podobe.

Trenutni časi so zelo neugodni za delovanje ansamblov, kar se kaže v številnih menjavah članov, marsikateri ansambel je celo prenehal delovati. Lani je bil tudi Prleški kvintet na razpotju, ali nadaljevati ali končati zgodbo, njihova dolgoletna pevka Zdenka Šafarič, lastnica številnih nagrad za vokalne izvedbe, se je namreč odločila, da se posveti družini, poklicu in hobijem.

2003. so začeli delovati.

Nadomeščanje take pevke je svojevrsten izziv že sicer, kaj šele v času (popolnega) zaprtja države, ko je bil že prehod občin otežen. Fantje so kljub temu poskusili in novo okrepitev našli blizu, le malce iz Ljutomera, kjer živi Lašičeva. V ansambel je prinesla novo energijo in jih s svojo interpretacijo ter glasom popolnoma navdušila.

Nedolgo zatem se je tudi Sandi Šafarič, trobentač in Zdenkin mož, odločil, da ne bo več aktiven v ansamblu, in novega člana so našli na drugi strani Mure, Tadej Kavaš je odličen trobentač in bobnar iz Lipovcev.