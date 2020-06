Med korono je nastal Traminec ‘97

Skupina Marvin je posebna v slovenskem prostoru in edina v Laškem, ki preigrava rock, punk in alter pop. FOTO: FACEBOOK

Kot vsi vemo, je to plemenita sorta vina za posebne priložnosti.

Laška rock skupina Marvin predstavlja novo avtorsko skladbo z naslovom Traminec '97. »Vsak zase smo jo začeli snemati v času karantene, zaključili pa skupaj v našem placu. In čemu ravno traminec? Kot vsi vemo, je to plemenita sorta vina za posebne priložnosti. Za nas je bilo posebno tudi leto 1997, saj smo takrat vsi odkrivali in pili prvi nektar ljubezni ter okušali sladkosti mladega življenja, ki je vrelo v nas. Zato je nastal Traminec '97,« pravi frontman skupine, ki ga v Laškem mnogi bolj redko vidijo s kitaro v roki. Za to ima namreč ob rednem delu v svoji zasebni zobozdravniški ordinaciji bolj malo časa. A slednjega je bilo v času korone vendarle nekoliko več.»In tako je dozorela ideja za skladbo, ki je pravzaprav tudi oda naši mladosti in veselju. Še posebno v času, ko je bilo življenje vseh nas precej cikjeno in daleč od bogate cvetice dišečega traminca,« pravi Benedek, ki je tudi avtor glasbe in besedila. Marvin je sicer edina skupina v Laškem, ki preigrava rock, punk ali alter pop. V njej so še bas kitarist in pevec, kitaristin tolkalka, bobnarka ter pevka. V začetku leta so predstavili tudi skladbo Teritorij, naslov katere pove, da je rdeča nit iskanje prostora pod soncem.»Tudi če ga takoj ne najdemo, pozneje ugotovimo, da je pomembna pot iskanja. V videospotu pa se naši liki, naplavljeni iz različnih časovnih obdobij, najdejo skupaj na krovu brezčasnega čolna, ki jih pod Marvin zastavo peljemo na skupno pot. In če ti liki ne vedo, kam gredo, se sama skladba v aranžmajskem smislu zasidra v zvoku osemdesetih,« pove njen avtor Janez Benedek. Pri snemanju se jim je na klaviaturah pridružil. Aprila lani so zanjo v Kulturnem centru Laško posneli tudi videospot.