Med igranjem preseneti s salto

Nekateri ansambli so v minulih tednih po trimesečnih strogih ukrepih zaradi koronavirusa že lahko začeli nastopati. Seveda zgolj na zasebnih zabavah, kot so rojstni dnevi, še zlasti abrahami, pa tudi na porokah, fantovščinah in podobno, kjer je harmonika še vedno daleč najbolj dobrodošla. Mnogi muzikanti pravijo, da so se jim odprla nebesa, ko so spet lahko stopili pred mikrofone in na odre. Eden takih je tudi Ansambel Raj, v katerem pojejo in igrajo trije mladi fantje: Blaž Vrabič igra na bas kitaro, Miha Klančnik obvladuje ritem kitaro, Kevin Kolenc je harmonikar. »Blaž in jaz prihajava iz Velike Pirešice in se poznava že ...