Matthew Fox se vrača: 7 let je raje preživel z družino

Ena od največjih skrivnosti Skrivnostnega otoka (Lost) nima zveze z loputami, severnimi medvedi na tropskem otoku ali pošastmi iz dima, ampak z enim od glavnih junakov serije Matthewom Foxom.

Le kaj se je zgodilo z ljubljencem občinstva, ki se je po koncu šeste sezone Skrivnostnega otoka leta 2010 pojavil le še v peščici (postapokaliptičnih) filmov, kot so Svetovna vojna Z (World War Z), Izumrtje (Extinction) in Bojna sekira (Bone Tomahawk), nato pa je izginil iz Hollywooda?

Družina in hobiji

A zdaj se Matthew Fox vrača na male zaslone s (spet) postapokaliptično miniserijo Zadnja luč (Last light). In ob tej priložnosti je pojasnil, zakaj si je vzel tako dolg odmor med igralsko kariero. »Preprosto sem preživel sedem let s svojo družino in se ukvarjal s stvarmi, ki jih imam rad,« je povedal za revijo Variety.

»A pripovedovanje zgodb je nekako v mojih genih in mislim, da je ta oblika podajanja zgodb nekaj, česar sem se spet hotel lotiti in videti, kako bo. In zdaj sem resnično srečen, da sem se odločil tako – dobro je bilo,« je dejal.

Fox je še pojasnil, da se je hotel posloviti z vesternom, ta je bil zadnji na seznamu žanrov, ki jih je hotel obdelati. »Ko sem leta 2014 posnel Bojno sekiro, je bil moj seznam bolj ali manj izpolnjen,« je povedal.

Petinpetdesetletni igralec, ki ima dva otroka z ženo Margherito Ronchialso, je dejal, da je družino moral postaviti pred filmske vloge.

»V tistem času sta bila moja otroka v takšnih letih, da sem čutil potrebo, da se več ukvarjam z njima. Pred tem sem se osredotočal na svoje delo, moja žena Margherita pa je čudovito skrbela za družino, a čutil sem, da je čas, da sem doma. Res sem se počutil, kakor da sem se upokojil, in se raje ukvarjal z drugimi stvarmi, ki jih imam rad, kot sta glasba in pisanje,« je razložil Fox.

Vrnitev na male zaslone

Nazaj k televiziji ga je pritegnila možnost, da bi hkrati igral in produciral serijo. Zadnja luč je drama v petih epizodah, ki govori o družini, ki poskuša preživeti v kaosu, ki ga povzroči nenadna prekinitev svetovne dobave nafte. »Produciranje je bila stvar, ki sem jo tudi želel odkljukati s seznama,« je dejal.

Fox je v letih po vlogi dr. Jacka Sheparda v Skrivnostnem otoku doživel vrsto padcev in spodrsljajev, vključno z vožnjo pod vplivom alkohola in obtožbo, da je udaril voznico avtobusa. Slednje je odločno zanikal, pa tudi voznica je umaknila tožbo. V medijski gonji je olje na ogenj prilil še njegov nekdanji soigralec iz Losta Dominic Monaghan, ki je tvitnil, da Fox pretepa ženske. Fox je Monaghanove besede pozneje označil za »kup dreka« in dodal, da je bilo leto 2012 resnično dolgo in naporno, ko je moral prenašati »vse tisto negativno sranje« o sebi.

»To so bile res divje obtožbe,« je pred leti komentiral za revijo Men's Fitness. »V vseh 46 letih, odkar diham zrak tega planeta, nisem nikoli udaril ženske. In je tudi nikoli ne bom.«