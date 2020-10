Matica Lorbka iz Ansambla Zadetek je našla korona

Takole urejeni pa so bili fantje v oddaji Slovenski pozdrav, kjer so se z valčkom Zadnji poljub prebili v finale. FOTO: ARHIV RTVS

»Zelo smo se veselili festivalskega večera ta petek, finala Slovenska polka in valček. Tako kot vsi drugi ansambli. A nam gre to, da festivala ni, celo na roko. Tudi sam sem bil namreč na testiranju za covid-19 pozitiven, zato sem pristal v izolaciji, ki se izteče ravno danesko bi potekal festival. Zato je pravzaprav super, da ga ni, saj bi lahko imeli kakšno vajo le tik pred nastopom,« je za Slovenske novice odkrito priznal harmonikar in vodja priljubljenega narodno-zabavnega Ansambla ZadetekKot nam je še zaupal, je imel le en dan blago vročino in dva dni prehlad. »In to je bilo to, vsaj kar se mene tiče. Torej nič hujšega,« je dodal. A še prej so se člani v oddaji Slovenski pozdrav, kjer so se borili za vstopnico za finale, pojavili z drugim, op. p.), ki je nadomestil Lorbka, ki je moral le pet dni pred predizborom na operacijo zapestja. »Ena od kosti v zapestju, ki so zelo majhne, je izgubila prekrvitev in začela odmirati,« je opisal razlog za poseg.»Ko je prišel polfinale, pa smo tudi bili povsem izmozgani, saj smo imeli prej poroko, ki je bila ena najboljših kadar koli. Zato smo tudi na tonsko vajo na televizijo prišli direktno s poroke, spali smo le dobro uro. Sami smo bili presenečeni, da nam je uspelo tako dobro odpeti naš valček, saj skoraj govoriti nismo mogli,« nam je še opisal dogajanje pred nastopom, ki ga gledalci seveda ne vidijo. Za nameček so na Golica TV zaradi šuma v komunikaciji brez bas kitare, nato pa je v studiu ponagajala še elektronika. »Sam ne vem, kaj vse se nam še lahko zgodi,« nam prizna Matic. Seveda pa so člani, tako kot drugi kolegi, letos prav tako ostali brez veselic in številnih nastopov, imeli so le nekaj zasebnih igranj.{embed_foto_L31}802529{/embed_foto_L31}»Trenutno je ena od panog, ki nas rešujejo, poučevanje. A vsak glasbenik, mislim seveda na številne druge, ni učitelj niti vsak tega ne počne rad. Pa tudi učencev ni dovolj za vse,« pravi harmonikar, ki mu zaradi tega, ker je pristal v izolaciji, s fanti ni uspelo končati snemanja videospota za valček Zadnji poljub, ki bi ga premierno predstavili ravno danes, ko bi bil tudi finale SPV. Zanj morajo posneti še nekaj kadrov. A Matic pravi, da bodo tudi v zimskih mesecih dejavni, kolikor se bo dalo.»Imamo srečo, da smo bili kar pridni in smo si nekaj tudi prihranili, zato bomo lahko izvedli še kateri projekt. Bolj me skrbi za celotno glasbeno sceno, saj brez dela ne trpi samo naš osebni proračun, ampak tudi proračun ansambla, iz katerega se financirajo projekti, snemanja, videospoti in drugo. Žal jih veliko ne ve, koliko truda in odrekanja je treba za triminutno pesem z videospotom, za katero je tako ali tako malo možnosti, da bi postala hit in tako poplačala samo sebe. V načrtu smo imeli, da bi posneli še eno poskočno polko, za kar pa bi potrebovali kar 40 plesalcev, a tudi to trenutno ni mogoče. Za vse druge projekte bo treba sesti za mizo in se pogovoriti, kako in kaj,« nam še pove Matic, ki je avtor valčka Zadnji poljub, ki je z melodijo in besedilom med ljudi poslal globoko sporočilo.Snemanje videospota so zaupali videoprodukciji Abrams, k sodelovanju pa za glavno zvezdo povabili simpatično, preprosto, ambiciozno in vedno nasmejano Celjanko, ki zadnje čase niza uspeh za uspehom in se loteva različnih tekmovanj in izzivov. Med drugim se je udeležila prestižnega tekmovanja Miss Earth Slovenije. »Menimo, da je prav tako kot pesem danes pomembno skladbo predstaviti tudi vizualno,« sklene Matic Lorbek.