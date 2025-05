Mateju Kocjančiču Vodnikova nagrada za življenjsko delo: ustvarjalne poti še ne bo končal

Nedavno so v Skomarski hiši podelili Vodovnikovo nagrado za življenjsko delo, ki jo podeljujeta Društvo pesnikov slovenske glasbe (DPSG) in Občina Zreče. Za dolgoletno kakovostno ustvarjanje besedil za slovensko glasbo in življenjsko delo jo je prejel pisatelj in pesnik Matej Kocjančič, ki je ob tem ganjeno dejal: »Gre za najvišjo nagrado na mojem umetniškem področju. Hvala vsem, ki me spremljate in podpirate na ustvarjalni poti. Ni je še konec.«

V obrazložitvi so člani DPSG zapisali, da je Kocjančič svojo ustvarjalno pot na področju pisanja glasbenih besedil začel leta 1995 kot član takratnega ansambla Poljub. Že eno od njegovih prvih besedil, Le Krka ve, je v njegovem domačem Žužemberku v hipu ponarodelo. Po letu 2005 ga je spoznala tudi širša slovenska javnost in zadnjih 20 let si sodobne narodnozabavne produkcije ni več mogoče predstavljati brez njega. Je avtor številnih uspešnic in prejemnik nagrad v različnih kategorijah na vseh slovenskih glasbenih festivalih s področja domače glasbe. Med drugim je bil trikrat nagrajen na festivalu Slovenska polka in valček: leta 2006 je napisal najboljše besedilo, leta 2015 je prispeval besedilo za najboljši valček, leta 2016 pa za najboljšo polko.

Ukvarja se s tematikami, ki znajo nagovoriti preproste ljudi in intelektualce.

Do danes je ustvaril že več kot 400 glasbenih besedil. Njegova uglasbena poezija zveni sveže in sodobno, igrivo, včasih šaljivo, včasih analitično, pogosto pa introspektivno in čustveno. Ukvarja se s tematikami, ki znajo nagovoriti preproste ljudi in intelektualce. Z inovativnimi pristopi in širokimi razmisleki je pisanje besedil, ob izjemnem spoštovanju do zgodovine zvrsti, dvignil na višji nivo in se s svojo poezijo znal približati tudi poslušalcem, ki jim domača glasba poprej ni bila blizu. V njegovih besedilih ne boste našli kompromisov na področju jezika, metrike in rim.

S pisanjem se Kocjančič ukvarja poklicno in je med drugim avtor dveh kriminalnih romanov, Poslednji valček in Veselička, v katerih razkriva ozadja dogajanja na domači glasbeni sceni. Oba romana sta bila odlično sprejeta v literarnih krogih. Dve leti je bil predsednik DPSG, za izjemno avtorsko leto 2023 je prejel posebno priznanje DPSG, za umetniške dosežke v lokalnem okolju pa zlati grb Občine Žužemberk.