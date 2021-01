Matej in Indira zabavata najmlajše

Matej Železnik igra več inštrumentov, imitira pa tudi Elvisa Presleyja.

se z glasbo ukvarja že vse življenje. Sodeluje z različnimi društvi, kot so Društvo glasbenih delavcev, Steklarska godba Hrastnik in Elvis Presley klub Slovenija. Prav tako igra več inštrumentov, kitaro, klaviature, orglice, harmoniko, in tudi poje. V Zasavju ga ljudje poznajo kot imitatorja pevcain ga imenujejo Elvis Iron Ginger. »Pel sem že v osnovnošolskih klopeh, nad Elvisom pa sem se navdušil kot srednješolec. Večkrat me povabijo na razna praznovanja in druge prireditve, mojo glasbo pa so že predvajali tudi na radijskih postajah v Avstraliji in ZDA.Z Železnikom pa je pred časom začela sodelovati, ki piše zgodbe in pesmi za otroke. Rada jim kaj zaigra in jih tako prepusti domišljiji. »V času epidemije sem začela ustvarjati vedrejša besedila, saj so ljudje že tako preveč obremenjeni s slabimi novicami. Iz tega se je rodilo sodelovanje z Matejem, s katerim sva doslej skupaj ustvarila osem pesmi. Jaz pišem besedila, Matej jih kot glasbenik poje, oba pa naju to neizmerno osrečuje,« nam pove Indira Dizdarevič, svobodna umetnica, ki uprizarja otroške predstave in jih predvaja na portalu youtube.