Mastni zaslužki zvezdnika: kot Draco je zaslužil pol milijona na minuto

Da je filmska franšiza o mladem čarodeju blagajne napolnila z milijardami, ni nobena novost, prav tako ne, da so glavni, nadvse mladi in dotlej neznani igralci obogateli z milijoni. A eden od njih vendarle izstopa, in to ni Daniel Radcliffe, ki je v vseh filmih odigral glavno vlogo Harryja Potterja, temveč Tom Felton, ki se je preobrazil v neprijaznega Draca Malfoya.

Brezglavo kupoval avtomobile

Zdaj 35-letni zvezdnik je bil star komaj 13 let, ko so ga izbrali za eno od ikoničnih vlog v zgodbi, ki je odtlej osvojila nepregledne množice mladih bralcev.

Tomu Feltonu so za ovratnik dihali tudi dacarji in izterjevalci. FOTO: Henry Nicholls, Reuters

S franšizo je zaslužil osupljivih 16 milijonov evrov, a če upoštevamo, da je v vseh osmih filmih nastopal le pičlih 31 minut in 45 sekund, je njegov honorar zares zajeten! Če preračunamo, je torej Tom zaslužil okoli 500 tisočakov na minuto, kar je seveda naravnost osupljivo. Sploh če upoštevamo, da je Radcliffe, ki je skupno nastopal na velikem platnu kar 539 minut, zaslužil 96 milijonov oziroma 178 tisočakov na minuto, minutna tarifa pa je bila cenejša tudi za Emmo Watson, ki je v zameno za 71 milijonov evrov 205 minut upodabljala Hermione Granger (346 tisočakov na minuto), in Ruperta Grinta, ki je kot Ron Weasley za 42 milijonov nastopal 211 minut (199 tisočakov na minuti).

No, največja zaslužkarica po dostopnih podatkih ostaja Helena Bonham Carter, ki je za dobrih 10 minut kot Krasotilya L'Ohol pobasala kar 60 milijonov, od muh ni niti Ralph Fiennes, ki je upodabljal strašljivega Mrlakensteina: skupno je nastopal 37 minut in 15 sekund, pobasal pa je 29 milijonov. Franšiza je dodobra napolnila žepe tudi drugim pripadnikom britanske igralske elite, kot so Emma Thompson, Maggie Smith in Alan Rickman.

539 minut je Radcliffe upodabljal glavnega junaka.

Helena Bonham Carter je nastopala le deset minut. FOTO: Dylan Martinez,Reuters

A dejstvo je, da so se ti ekipi pridružil kot že uveljavljeni, dobičkonosni in večkrat nagrajeni filmski, televizijski in gledališki igralci, torej je pričakovano, da je bila njihova minutna tarifa občutno višja. Masten honorar pa jim seveda ni zmešal glave, kakor se je to zgodilo ravno Feltonu, ki je sam priznal, da se je prva leta nebrzdano vdajal nespametnim nakupom, takoj ob polnoletnosti pa je začel zbirati razkošne avtomobile, dokler ga niso po prstih udarili tudi dacarji in zaradi dolgov še izterjevalci. »Po tem sem bil prisiljen odrasti,« se spominja Felton. Vse svoje premoženje je nato zaupal računovodji, ki ga je podučil o odgovornosti, ki jo prinaša takšno premoženje, in ga spravil nazaj na zeleno vejo.

Največ je pobasala britanska igralska smetana .

Finančnim skušnjavam pa se nikoli ni vdala venomer razumna in preudarna, kakor njena junakinja, Emma Watson. Pri tem so pomembno vlogo odigrali starši, ki so ji vse do 18. leta, čeprav je sedela že na milijonih, vsak teden odšteli okoli 50 evrov za žepnino. »Ko sem prestopila prag polnoletnosti, me je oče posedel in mi povsem resno razložil, kakšna tveganja vse prinaša takšno premoženje. Šele pri četrtem filmu sem izvedela, koliko v resnici služim,« pojasnjuje zvezdnica, do prigaranih denarcev pa je bil vedno odgovoren tudi Radcliffe, ki o sebi celo meni, da pravzaprav ne zna uživati v bogastvu in si nikoli ne privošči ničesar razkošnega. »Tale slava mi ne gre najbolje od rok,« se je nekoč pošalil.